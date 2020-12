La noche de furia de Nacha Guevara: discutió con el coach de Luisa Albinoni y le puso un “0″ a Cachete Sierra

La devolución de Nacha Guevara a Luisa Albinoni

Una noche distinta se vivió en el Cantando 2020 por la mala noche que vivió Nacha Guevara como jurado del certamen de La Flia. Primero tuvo un fuerte cruce con Augusto Álvarez, el coach de Luisa Albinoni y luego cuestionó duramente la presentación de Cachete Sierra, a quien le otorgó el puntaje que se le puede poner a un participante.

El primer altercado de Guevara ocurrió luego de la interpretación de la actriz y su compañero Lautaro Rodríguez. Los dichos de la jurado generaron una inmediata reacción de Augusto Álvarez que lanzó al aire: “Vos Luisa estuviste muy bien”. Pero, Nacha se enojó y le respondió: “Lo acabas de decir es una pavada”.

“Es subjetivo, señora. Te salió muy bien, Luisa”, remarcó una vez más el coach. “¿Qué está diciendo? ¿ De dónde salió? Acá hay muchos años de estar sentados aquí”, retrucó Nacha Guevara. Sin embargo, Álvarez mantuvo su postura desafiante.

A continuación, llegaron a la pista Cachete Sierra e Inbal Comedi donde ambos interpretaron El amor es más fuerte y la jurado no les perdonó la puesta en escena alusiva a la dictadura militar.

La devolución de Nacha Guevara a Cachete Sierra

“Es un tema extraordinario, escrito en una época muy especial. Toda esta casi farsa de poner a algunos con uniformes militares, no sé que quisieron hacer. Es casi una burla. Lo siento pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Un mamarracho”, sentenció Nacha Guevara.

“No le gustó cómo representaron una época muy difícil para nuestro país”, comentó Ángel de Brito. “Cero es terrible”, deslizó Cachete Sierra. “No es personal con ustedes”, aclaró la artista con tono furioso por la puesta en escena.

A diferencia de la gala anterior, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta interpretando I will always love you, el tema de Whitney Houston de El guardaespaldas, y emocionaron a Nacha Guevara.

“¿Qué pasó Nacha que te emocionaste?”, le preguntó Ángel de Brito, uno de los conductores del ciclo de La Flia. “Me pasó lo que quiero que me pase siempre cuando alguien canta”, le respondió la jurado con lágrimas en los ojos.

“Es importante para nosotros que te emociones porque siempre estamos buscando eso que nos pedís... la verdad que gracias”, dijo Ángela Leiva tras brillar con su performance en la pista junto a Braian, que también fue elogiado por la artista. “Sos cada vez más querible”, reconoció Guevara.

“Tienen diferencia vocal, pero se acoplaron bien y vos-por Brian Lanzelotta-fuiste muy dulce con ella. Se conectaron y se emocionaron”, completó Nacha que se levantó de su lugar y les puso la nota máxima, un “10″.

SEGUÍ LEYENDO

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta hicieron emocionar a Nacha Guevara con su versión de un clásico de Whitney Houston en el Cantando 2020

El llanto de Carmen Barbieri en el Cantando 2020 luego de que Moria Casán elogiara su cambio físico: “Me costó mucho volver a ser yo”

El emotivo mensaje de Noelia Pompa por el homenaje que le hicieron Claribel Medina y Agostina Alarcón en el Cantando 2020