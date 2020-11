El emotivo mensaje de Noelia Pompa por el homenaje que le hicieron Claribel Medina y Agostina Alarcón en el Cantando 2020

La performance de Claribel Medina y su hija en el Cantando 2020

Este jueves, Claribel Medina y su hija Agostina Alarcón se presentaron nuevamente en el Cantando 2020 donde interpretaron el tema Noelia. Las participantes sorprendieron con la apuesta para darle un contexto a la canción de Nino Bravo y el jurado estuvo dividido a la hora de sus devoluciones. Sin embargo, se vivió un emotivo momento cuando al aire se emitió un video de Noelia Pompa desde España, lugar donde reside desde hace cuatro años.

“Claribel y Agostina estoy tratando de contener la emoción. La gratitud que siente mi corazón de hacerme sentir tan cerca de mis raíces y de dedicarme esta canción que me conecta con mi madre, me da el doble de emoción porque a la distancia nos ponemos este tema y se nos escapa alguna lagrimita”, dijo la bicampeona del Bailando. La canción tiene mucho que ver con la vida de la artista porque su familia decidió bautizarla con ese nombre en relación al tema en cuestión.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitirles unas palabras en estos momentos duros que estamos viviendo. Uno se puede caer y levantarse, y siempre... siempre volver a intentarlo una y mil veces mientras”, comentó en la filmación al bode de las lágrimas Pompa. Sus palabras emocionaron a todos en el estudio y se llevó el aplauso de las participantes que decidieron homenajear a la bailarina.

El mensaje de Noelia Pompa

Hace unos meses, Pompa charló con Los ángeles de la mañana y contó cómo vivió la pandemia estando en España. “Fue uno de los lugares más afectados y se vivió con mucho temor. Ahora está todo encausándose. Preocupados, cuidándonos mucho y respetando la cuarentena. Por suerte estamos en un pueblo llamado Cenicientos, alejados del centro. Acá sólo hay montañas y muy pocas personas”, señaló feliz sobre el pueblito que eligió para convivir con su novio chef.

“¿Por qué la decisión de alejarte de los medios e irte a otro país?”, quiso saber Ángel de Brito en ese momento. Sin dar demasiadas vueltas, Pompa se sinceró: “La estaba pasando mal con fobias y mucha presión. Salió la posibilidad de viajar y lo hice por mi salud. También me costaba hablarlo. Vine un poco en la búsqueda, me agarró como una crisis existencial. A veces necesitás tocar fondo”, advirtió quien por ese entonces estaba protagonizando Pequeña gran mujer, una obra producida por Flavio Mendoza.

Tras confirmar que su relación con el productor está muy bien, la actriz no descartó la posibilidad de volver a trabajar con él. “Por suerte ahora está sanando la relación. La felicidad que sentí haciendo Stravaganza nunca la volví a repetir. Cuando me dijo de la posibilidad de volver a juntarnos para hacerlo, me alegró el corazón”, indicó. “Lamentablemente no me fui como me tendría que haber ido. Soy consciente y pedí disculpas a quienes tenía que pedir disculpas”, explicó.

