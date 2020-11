El llanto de Carmen Barbieri en el Cantando 2020 luego de que Moria Casán elogiara su cambio físico: “Me costó mucho volver a ser yo”

El llanto de Carmen Barbieri en el Cantando 2020

Tras la muerte de Santiago Bal, Carmen Barbieri vivió muchos los golpes y que se agudizaron en medio de la pandemia. Y si bien su presente cambió rotundamente con su participación en el Cantando y por ser parte de la nueva obra de Flavio Mendoza, la artista no pudo evitar las lágrimas cuando Moria Casán le dio su devolución en la gala de este martes.

“Carmen lo primero que quiero decirte es que estás maravillosa de aspecto físico. Es increíble como en este último mes sos otra”, elogió la jurado, destacando la nueva apariencia de su colega. “Gracias Moria por verlo. No me quiero poner a llorar, pero me estaba costando volver a ser yo, a reírme, a disfrutar y a divertirme por todas las cosas que pasamos. Digo pasamos porque pasó la familia, pero me cuesta”, respondió Barbieri llorando.

“Le agradezco a Flavio (Mendoza) que me da la oportunidad de trabajar. Somos los primeros que abrimos el teatro y estamos llenando todas las noches, por supuesto, que cuando decimos ‘llenar’ son 350 butacas por el protocolo. Y estar trabajando en esta productora que tanto quiero, les agradezco”, continuó diciendo la madre de Fede Bal.

“Engordé terriblemente, más de lo que soy. Pero estoy volviendo a ser”, dijo Carmen Barbieri

“Ahora me dan muchas ganas de trabajar y la paso bien. Me sacan de un gran pozo, no depresivo... de una gran tristeza que pasé y un gran golpe que me dieron, yo digo un hachazo en la cabeza. Y voy recuperando de a poco”, agregó.

“Engordé terriblemente, más de lo que soy. Pero estoy volviendo a ser”, completó Barbieri, feliz de iniciar una nueva etapa en su vida llena de trabajo, sus seres queridos con buena salud y haciendo lo que más le gusta hacer que es actuar.

En cuanto a la performance, Carmen Barbieri y Mariano Zito interpretaron Esta tarde vi llover, de Armando Manzanero, y sumaron 25 puntos, 5 de ellos gracias al azar. Y por eso se transformó en una de las parejas con mayor puntaje de la presente ronda que culminará el próximo viernes cuando haya un nuevo eliminado.

El pasado fin de semana, Fede Bal decidió ir a la segunda función de la obra en la que trabaja su mamá. El actor fue al Teatro Broadway acompañado de su novia, Sofía Aldrey, para ver Un estreno, un velorio, la comedia de Flavio Mendoza que cuenta con la participación de la capocómica, junto a Raúl Lavié, Georgina Barbarossa y Nicolás Scarpino.

Fede y Sofía se mostraron muy enamorados en el teatro y se divirtieron con la obra donde trabaja Carmen, a quien fueron a saludar a su camarín luego de la función. Los tres posaron muy sonrientes para los fotógrafos, en una prueba de que Carmen adoptó muy rápido a su nuera.

