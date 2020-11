Florencia Bertotti reveló por qué su hijo no ve Floricienta

Florencia Bertotti protagonizó Floricienta con Juan Gil Navarro

En agosto pasado, y a 16 años de su estreno, Telefe volvió a emitir Floricienta, la ficción infanto juvenil que protagonizó Florencia Bertotti junto a Juan Gil Navarro el primer año y con Fabio Di Tomaso en la segunda temporada. Desde que comenzaron las repeticiones, la tira presenta buen promedio de rating. Sucede que la ven los fanáticos de aquella época y también quienes ahora son adolescentes y les gustó la historia creada por Cris Morena.

En las últimas horas, la actriz protagónica sorprendió al revelar que Romeo, su hijo de 12 años -fruto de su relación anterior con Guido Kaczka- no ve la repetición de la tira en que triunfó, y destacó la repercusión que sigue teniendo entre los tantos fanáticos. “Es increíble la repercusión de Floricienta después de tantos años. Nos sorprende a todos que tenga esa vigencia y recepción con un mundo tan distinto”, consideró Bertotti en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial Mientras tanto.

“Hay algo de Floricienta que nos tranquiliza, además de tener los condimentos de la historia tradicional... Antes de enterarme del regreso del programa, la gente me escribía y me contaba que lo miraba por YouTube”, indicó la actual pareja de Federico Amador. “Muchas chicas me escriben y me dicen ‘Yo lo veía y ahora lo veo con mis hijas’. Agradezco mucho haber sido parte de este elenco”, agregó sobre sus compañeros: Benjamín Rojas, Isabel Macedo, Graciela Stéfani, entre otros.

Florencia junto a su hijo, en 2019

Y explicó por qué Romeo, de 12 años, no ve Floricienta. “El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases, Zoom...”, lamentó que se interpusieran las actividades virtual de Romeo con la ficción. “No nos enganchamos y yo tampoco estoy casi nunca a esa hora para poder sentarnos y ver tele”, agregó.

“Pero le gustó, y cada tanto ve algún video de un recital o un tik-tok del programa”, continuó Florencia Bertotti sobre el fanatismo de su hijo con Floricienta. En verdad, de todos los proyectos en los que trabajó su madre y que ella considera que son aptos para la edad de su hijo.

Por otro lado, habló del buen promedio de rating que genera la tira que actualmente se emite de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Telefe. Y deslizó la posibilidad de volver a trabajar junto a Cris Morena en algún espectáculo especial para el teatro, obra con la que ha recorrido el país y el exterior entre 2004 y 2005.

“Floricienta está muy presente en la gente. Me encantaría hacer algo presencial, al público le gustaría. Se volverían a unir generaciones en un lindo encuentro. Ojalá se pueda concretar más adelante”, manifestó Florencia Bertotti, quien además de su faceta como actriz, desde hace algunos años se desempeña como empresaria en una marca de indumentaria infantil.

