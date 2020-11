Dolli Irigoyen se despidió de Masterchef Celebrity, pero prometió volver

Luego de tres semanas en las que aconsejó, ayudó, retó y sobre todo enseñó, Dolli Irigoyen dejó su lugar como jurado suplente de Masterchef Celebrity para darle su espacio nuevamente a Germán Martitegui que faltó tras contraer coronavirus.

“Quiero aguadarle personalmente a ella, maestra de maestros, es parte del programa. Gracias por dejarme conocerte y aplauso para esa mujer gigante”, dijo Santiago del Moro antes de cerrar el programa del lunes de revancha en el que los siete participantes eliminados (Nachi Sureda, Mono de Kapanga, Patricia Sosa, Roberto Moldavski, Iliana Calabró, Rocío Marengo y Boy Olmi) compitieron -y lo seguirán haciendo durante toda la semana- por un lugar en el concurso otra vez.

“La he pasado fenomenal ocupando un lugar super importante que es el de Germán, un ser de luz a quien quiero mucho”, comenzó a despedirse la cocinera y dijo que trató de “conservarle el puesto, el lugar”: “Gracias a Telefe, a la producción, a mis compañeros del jurado y a los participantes. Gracias. En un día de estos me doy una vuelta”.

Donato de Santis fue el primero de sus colegas en saludarla: “Es argentina y es una cocinera de cepa. Vertió sangre y pasión sobre este territorio como gran maestra y como divulgadora para que se conozcan en el mundo los productos de argentina”.

Así como en su momento Damián Betular recordó que Germán Martitegui le tomó una entrevista para formar parte de su restaurante y no quedó, esta vez contó que trabajó con Irigoyen: “Llegué al espacio para una pasantía y pasó tan rápido. Su generosidad... es una embajadora. Dedicó 45 años a recorrer las provincias, a mostrar en sus libros y programas nuestros productos. Es un honor haber estado en este programa con ella”.

De esta manera Dolli, que anteriormente había estado como jurado invitado en el ciclo de Telefe, se despidió de su suplencia, pero con muchas ganas de regresar y esta noche será nuevamente Martitegui quien definirá el destino de los participantes.

Hace unos días en el ciclo radial Por si las moscas, la cocinera había hablado de su paso por el reality. “Cuando me veo tan seria, tan enojada, me quiero morir, pero digo: ‘Ya está’”, dijo quien suele marcar rigurosamente a los participantes pero también reconoció que ve en ellos un avance “increíble” a la hora de desenvolverse en la cocina.

También realizó un breve ping pong sobre varios de los concursantes en carrera y arriesgó un favorito:

Analía Franchín: “Un día pensó en pescado y después fue por la carne, porque era más seguro. Quizás si hacía milanesa de pescado hubiera marcado la diferencia”.

Sofía Pachano: “Pachanita es una cosa amorosa, pero siempre quiere dar más y a veces no es bueno. Por eso le decía: ‘Concentrate en una’. Ella hizo la escuela de gastronomía, sabe cocinar. Pero sin haber probado un plato, como los famosos churros que hicieron los Petersen, ponerte a hacerlo en un programa de TV no es fácil”.

Claudia Villafañe: “Es una persona que escucha, y si tiene una receta la sigue y la hace a la perfección. Es muy rigurosa. Capaz no tiene una actitud de paladar muy grande, pero sabe cocinar”.

El Turco García: “Escucha y sigue los consejos. Le tirás cualquiera y la agarra. Siempre digo que es mi pollo. Me parece que le pone una pasión... Al principio nada, pero ahora se quiere quedar. Entonces, si bien consulta o de arriba le tiran una idea, sigue la receta cuando se la dan. Un ejemplo es la torre de profiteroles. Es muy gracioso. No sé cuánto tiempo se va a quedar”.

SEGUÍ LEYENDO

Dolli Irigoyen cruzó al Turco García en Masterchef Celebrity: “Te vi canchereando, tenés que aprender a escuchar”

Elba Rodríguez, la primera ganadora de Masterchef trabaja en una guardia hospitalaria en plena pandemia: “Trato de aportar mi granito de arena”

Claudia Villafañe recordó su infancia humilde e hizo llorar a Donato De Santis en Masterchef Celebrity: “En mi casa no había ni baño”

El pasado como pizzero del Mono de Kapanga, el favorito del público de Masterchef Celebrity

La familia monoparental de Germán Martitegui, el jurado más exigente de Masterchef Celebrity: “Primero soy padre y después todo lo otro”