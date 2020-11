La opinión de Florencia Bertotti sobre el drástico cambio de look de Federico Amador (Video: "Mitre Live" - Radio Mitre)

En sus comienzos, la cuarentena obligatoria fue la excusa perfecta para someterse a un cambio de look. Muchos optaron por equiparse con los elementos necesarios para un corte de pelo distinto: porque si había que estar todo el día bajo cuatro paredes, ¿a quién le importaba que quedara mal? Ahora bien, Federico Amador tardó un tiempo, tan solo unos meses, en sumarse a esta “moda”, pero finalmente llegó el momento.

Hace unos días, el actor se animó a la maquinita para cortar el pelo y se rapó toda su cabellera. También aprovechó la ocasión para emprolijarse la barba y se dejó el llamado look “candado”. “¿Sí o qué? Siempre sí”, escribió en su cuenta en Instagram junto a la foto en la que mostró por primera vez su nuevo corte. Casi todos sus fans (tiene poco menos de 700 mil seguidores) se manifestaron en el mismo sentido. “Todo te queda bien”, le dijo una seguidora; “sos hermoso siempre”, señaló otro usuario; “siempre sí”, afirmó uno más.

El nuevo look de Federico Amador (Foto: Instagram)

De todas formas, faltaba una palabra más que autorizada para hablar del tema: Florencia Bertotti. La actriz, que no tiene una relación muy cercana con las redes sociales, no comentó la foto de su pareja. Por ese motivo, durante una entrevista con el programa Mitre Live, por Radio Mitre, fue consultada por su opinión sobre el drástico cambio de look de Amador, y ella no dudó.

“Tengo mi Maluma personal”, bromeó, comparando a su pareja y colega con el reconocido cantante colombiano, quien a veces luce un look similar, pero suele cambiarlo. Por ejemplo, en su última publicación en su cuenta en Instagram, realizada el domingo pasado, se lo puede ver con el pelo teñido de verde.

"Tengo mi Maluma personal", dijo Bertotti tras el cambio de look de Amador. Así luce actualmente el cantante colombiano (Foto: Instagram)

“Me encanta cómo le queda. Me encanta él de cualquier manera pero me gustó el cambio de look, me divierte. Soy osada con el pelo, así que me encantó. Me dijo ‘me voy a cortar un poquito acá arriba’ y después me mandó una selfie pelado. ¡Se peló él!”, contó Bertotti.

En ese sentido, reveló que posee una habilidad desconocida por el público en general: “Tengo alma de peluquera, con mi set de peines y tijeras. Por eso le dije ‘a la noche, cuando vuelvo te retoco arriba’, porque tenía la peluca como tupida. Pero a la tarde me mandó una selfie y ya estaba pelado”.

¿Por qué el hijo de Bertotti no mira “Floricienta”?

Florencia Bertotti

A la actriz se la puede ver todas las tardes por Telefe, en las repeticiones de la famosa tira Floricienta, que nuevamente se convirtió en un éxito. Se trata de una oportunidad más que especial para compartir ese suceso televisivo con su hijo, Romeo, fruto de su amor con Guido Kaczka, ya que cuando se emitió por primera vez el pequeño todavía no había nacido.

Sin embargo, Bertotti no suele compartir esta experiencia con Romeo y, en diálogo con el programa Mientras tanto, por Mucha Radio 89.5, explicó los motivos: “El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases por Zoom… No nos enganchamos y yo tampoco estoy a esa hora para poder sentarnos y ver tele. Pero le gustó y cada tanto ve algún video de un recital o un tik-tok del programa”.

