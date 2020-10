La angustia de Florencia Bertotti luego de que su hijo se fuera con su padre, Guido Kaczka: “A veces me cuesta”

Cuando no había pandemia y se podían hacer otras de teatro sobre el escenario: Florencia Bertotti había protagonizado "100 metros cuadrados" junto a María Valenzuela (Machado)

Florencia Bertotti y Guido Kaczka se separaron hace 10 años. Y desde entonces, tienen la custodia compartida de su hijo Romeo (12). El niño vive algunos días en la casa de cada uno de sus padres con sus respectivas familias ensambladas. La actriz está en pareja con el también actor Federico Amador, quien tiene dos hijos fruto de su relación anterior; mientras que el conductor está casado con Soledad Rodríguez, con quien tiene dos hijos.

El último fin de semana, a Romeo le tocó irse a la casa de su padre y Florencia, un tanto angustiada, decidió compartir sus sensaciones a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. “¡Hola! ¡Feliz domingo! ¿Cómo están? Feliz domingo a los que estén teniendo uno así... Yo no estoy teniendo el mejor porque domingo por medio me pega un poco el bajón cuando se me va el pollito, y estoy un rato así, acomodándome”, dijo la actriz en una serie de Historias que compartió en la red social en la que tiene un millón y medio de seguidores.

“Me hago planteos maternos extraños, me pega el bajón. Pero bueno, después se me pasa”, agregó sobre cómo lleva la situación. “Es así, las mamis que tienen hijos que van y vienen me sabrán entender. Les mando un besito a las que les cuesta más y a las que están más acostumbradas también”.

Hace unos meses, la actriz compartió una tierna foto retro con su hijo en brazos (Instagram)

“A mí a veces me cuesta la verdad, es como... -continuó- No se, es un tema, pero bueno... Nos acompañamos en el sentimiento y busquemos el lado positivo. Lo más importante es saber que ellos están bien, que disfrutan, que se divierten y nosotros contaremos los minutos acá”.

Buscando cambiar un poco el ánimo y la actitud dentro de su casa, la actriz compartió con sus seguidores su plan para mejorar la energía. Y lo hizo a través de la comida. "Para paliar este domingo me hice una ensalada de lechuga, nueces, roquefort y huevo frito”, se la escuchó decir mientras la cámara de su celular enfocaba el plato. Además, agregó lo que le había sobrado de la noche anterior.

“¡Con esto levantás un muerto! Como digo yo: hay que gestionarse la felicidad y si estamos bajón nos lo permitimos, pero tampoco nos tiramos al sótano”, indicó mientras mostraba que que al menú le agregó papas al horno y chupetines de pollo con salsa brava que había cocinado Federico Amador.

El lunes, ya más tranquila y con menos angustia de la que sentía el domingo, volvió a compartir un video en sus redes sociales en el que contó que estaba mejor de ánimo y reflexionó: “¡Repuntamos! Hoy hay sol, es un lindo día... Lo importante es permitirnos los días más bajoneros, como el que yo personalmente tuve ayer, que a todos nos pasa”, sugirió con la voz quebrada y agregó, antes de contar que había ido a su dentista: “Hoy volví a mi eje”.

El video que Florencia Bertotti publicó el día después de que su hijo se fuera a la casa de Guido Kaczka (Instagram)

