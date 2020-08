“Floricienta” volvió a la pantalla de Telefe con picos de audiencia y las redes sociales se llenaron de memes

El comienzo de "Floricienta" (Video: Telefe)

Apenas comenzaron los primeros rumores que hablaban de la posibilidad de que Telefe repitiera Floricienta, sus fanáticos se vieron desbordados de ansiedad. La tira juvenil creada por Cris Morena se había estrenado el 15 de marzo de 2004 marcado un promedio de 17.4 puntos de rating. Y fue aproximadamente ese mismo caudal de audiencia el que, este lunes, aguardó frente al televisión para ver el comienzo de la historia de amor encabezada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro.

Claro que, a diferencia de lo que ocurrió hace ya 16 años, hoy gran parte de ese público también se volcó a las redes sociales, que antes no existían, para compartir sus sensaciones al ver a la desopilante Florencia Fazzarino y al frío Federico Fritzenwalden, los personajes protagónicos de la tira. Pero también a las malvadas Delfina Santillán Torres Olviedo (Isabel Macedo) y María Laura Torres Oviedo (Graciela Stefani), o a otros miembros del elenco como Franco Fritzenwalden (Benjamín Rojas), Nicolás Fritzenwalden (Nicolás Maiques), Maia Fritzenwalden (Paola Sallustro) y Greta Van Beethoven (Henny Trayles). E, inmediatamente, el ciclo se convirtió en tendencia en Twitter.

La expectativa era mucha. Por la tarde, Florencia había grabado un video en el que le hablaba a sus seguidores. “Finalmente, llegó el gran día. Hoy a las 18 no te pierdas Floricienta por Telefe”, decía con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Y, obviamente, minutos antes de la hora indicada y la novela que la precedía, Alas Rotas, tocó un pico de 16.1 gracias a los fans de Bertotti, que esperaban el comienzo de la tira. Este número se incrementó en los primeros minutos, para terminar en 14.3 al final del capítulo. Algo que, sin dudas, ningún programador hubiera podido prever.

Juan Gil Navarro feliz por en reestreno de Floricienta (Video: Instagram)

“Hoy finalmente, a las 18 horas y por Telefe, se reestrena Floricienta. Así que quería compartir con todos los que lo disfrutaron tanto en esos años y todos los que lo disfrutarán hoy y en este momento tan particular. Un beso enorme y decirles que es un placer haber hecho eso. Y es un placer que en un momento tan especial, los chicos y las chicas, y no tan chicas y no tan chicos, puedan disfrutar de algo que fue tan importante para todos. Un beso enorme, que lo disfruten”, decía por su parte el mensaje que Juan Gil Navarro les mandó a los fanáticos de la tira.

Cabe recordar que, a pesar del éxito de la primera temporada, Navarro decidió no continuar en la tira al año siguiente. Por ende, sobre el final, la historia de amor que unía a su personaje -al que Flor bautizó como Freezer- con el de Bertotti ,se termina de manera trágica, cuando él muere en un accidente para salvarle la vida al conde Máximo Augusto Calderón de la Hoya (Fabio Di Tomaso), quien desde entonces ocuparía el rol de galán protagónico de la tira. Y este desenlace, que hoy todos saben de antemano, no pasó inadvertido en las redes.

No obstante, la mayoría de los memes que se publicaron durante la emisión del programa, hacían alusión a la emoción de quienes vieron el programa siendo niños y que hoy, de adultos, volvieron a experimentar la misma sensación que en aquel entonces.

Con la producción de ficción suspendida desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus y la mayoría de los actores reclamando que las emisoras repitan viejas tiras que les permitan, al menos, cobrar por sus derechos de intérpretes, Floricienta se reestrenó con un rating que hoy es impensado hasta para el prime time. Así que, seguramente, habrá que más de un programador que empezará a revistar las latas de sus archivos para tratar de remontar este momento tan críticos para la televisión.

