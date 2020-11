Sabrina Rojas, orgullosa de su enorme tatuaje: “No puedo dejar de mirarlo”

Sabrina Rojas cumplió su anhelo de tatuarse flores en el cuerpo

Sabrina Rojas es una amante de los tatuajes como su marido Luciano Castro que tiene gran parte de su cuerpo cubierto por distintos diseños. En esta oportunidad, la actriz se animó a realizarse unas flores en uno de sus muslos y mostró a sus seguidores de Instagram cómo quedó el dibujo en su cuerpo.

“No puedo dejar de mirarlo”, confesó en una de sus historias de Instagram, orgullosa de haberse animado a tatuarse este diseño floral en uno de sus laterales. Fernando Colombo fue el encargado de realizarle este llamativo tattoo en el lateral de la cintura y parte del glúteo. Hasta el momento, la única famosa que tenía uno de similar magnitud era Florencia Peña, quien se tatuó un glúteo entero y parte del otro.

Fernando Colombo le hizo este enorme tatuaje

En octubre, Sabrina había mostrado un adelanto del diseño que se estaba realizando. “Lo que no me animé a los 20 lo voy a hacer a lo 40″, aseguró sobre este anhelo que tenía desde hace mucho tiempo y finalmente se sacó las ganas. En esa oportunidad, publicó un video en el que mostraba como Fernando estaba trabajando con las agujas sobre su cuerpo.

El osado tatuaje de Sabrina Rojas

Por su parte, Luciano Castro sorprendió a sus seguidores al mostrarse con un look salvaje en su cuenta de Instagram. El actor optó por un look desarreglado: el pelo largo y con rulos. Además, se dejó crecer la barba. “¡¡Luchi, los pelos locos!!”, le escribió su colega, Eleonora Wexler.

Luciano Castro optó por un look salvaje

En marzo del 2019, Sabrina y su pareja habían visitado al tatuador, tras pasar un verano en el que habían estado distanciados. Muchos pensaron que se iban a hacer algún diseño que representara su nueva apuesta al amor. Sin embargo, el actor se cubrió unos delfines que tenía en su espalda. Y ella había averiguado para hacerse un gran diseño en la pierna que finalmente ahora pudo mostrar cómo quedó.

“Es la primera vez que me hago un tatuaje grande. No tiene ningún significado en especial: hace años que me quería hacer flores en las piernas. ¡Y por fin me dediqué el tiempo! La idea es seguir con más...”, había confesado Rojas a Teleshow en esa oportunidad.

Los actores llevan tatuados en sus muñecas los nombres de sus hijos, Esperanza y Fausto, y sus antebrazos, la palabra “Siempre”, símbolo de la unión de la pareja. Cabe recordar que la pareja selló su amor en el registro civil, con libreta y alianza, en una ceremonia secreta que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2016, cuando estaban por festejar el séptimo aniversario de su relación.

El enorme diseño que se hizo Sabrina Rojas

En este 2020, ambos estuvieron sin trabajar por la pandemia ya que se cerraron los teatros y se suspendieron los rodajes de películas o ficciones. Poco a poco se están abriendo las salas y ya hay algunos espectáculos que comenzaron a presentarse respetando el protocolo para evitar los contagios. Pero en breve regresarán con la obra Desnudos acompañados por Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Mey Scapola. En la temporada de verano pasada la presentaron en Mar del Plata con mucho éxito. Todavía falta definir dónde y cuándo debutaran con este espectáculo que ha tenido gran aceptación del público.





