Leticia Siciliani se vio superada por un desafío de Masterchef Celebrity: “No la paso bien con tanta presión”

Leticia Siciliani no pudo aguantar las lágrimas en Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

Debido a que se ausentó dos días por un problema de salud, este domingo Leticia Siciliani tuvo que enfrentar una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity. La joven actriz, al igual que el resto de los “nominados”, vivió momentos de mucha tensión en el programa debido a la exigente prueba a la que debió someterse.

En esta oportunidad, los concursantes no solo pusieron a prueba sus habilidades culinarias, sino que también tuvieron que correr contra las agujas del reloj. Con los ingredientes que cada uno recibió en una caja, debieron presentar un plato cada 15 minutos. “Es muy importante que administren su mercadería, piensen qué van a hacer y vayan guardando y separando los ingredientes para cada uno de sus platos”, aconsejó Damián Betular, uno de los integrantes del jurado, a los participantes.

En el primer desafío de la noche el plato del Turco García fue el mejor, por lo tanto el ex futbolista tuvo el privilegio de subir al balcón. Luego hizo lo propio Analía Franchín. De esta manera, en el tercer plato de la noche se enfrentaron los tres participantes restantes: Leticia Siciliani, Fede Bal y Boy Olmi.

A raíz de la exigencia del desafío y la presión por continuar en el programa, ninguno de ellos la pasó bien, pero quien se vio completamente dominada por los nervios fue Siciliani.

Si bien en un comienzo parecía tener todo -más o menos- bajo control al preparar un salteado con cerdo y verduras, a la hora de hacer un huevo frito las cosas empezaron a complicarse. En primer lugar, porque usó un huevo que parecía estar podrido. Entonces, rompió otro, pero no lo hizo de otra manera. Los nervios le jugaron en contra y no pudo contener las lágrimas. “Vengo perfecta y por un huevo me pongo a llorar”, reconoció Leticia.

Afortunadamente para ella, Betular se acercó para ayudarla. Pero había un problema: ya no le quedaban más huevos para elaborar su plato. El jurado demostró toda la experiencia que tiene en la cocina y accionó rápido: le pidió a Fede Bal, que estaba tan solo a unos metros de distancia trabajando en su plato, si le sobraba un huevo. Sin dudarlo, él aceptó.

Betular rompió un huevo a la perfección en la sartén y le dio la posibilidad a Leticia de seguir cocinando su plato. “No solo lo abre sino que le queda perfecto. Me ayuda pero me puse a llorar, no sé, no podía”, atinó a decir la hermana de Griselda Siciliani quien, a pesar de todo, seguía muy nerviosa.

Leticia estuvo condenada a la gala de eliminación por haberse ausentado en dos programas la semana pasada

“No llores más, Leti, está todo bien”, intentaba tranquilizarla Betular, al igual que el resto de los participantes, quienes desde el balcón le daban palabras de aliento. Ella, con mucho esfuerzo, les hizo caso y justo en el último segundo de la cuenta regresiva entregó su plato.

Ante la sorpresa de todos los presentes, incluso para ella misma, su salteado fue elegido como el mejor plato y accedió automáticamente al balcón. Por primera vez desde el comienzo de la emisión se la vio tranquila y con una sonrisa en el rostro.

“Me dio bronca porque venía con actitud, y me puse mal”, reconoció. “Pero la remontaste y tu plato, en esta tercera carrera fue el mejor. ¡Arriba! ¡Vamos!”, la alentó Santiago del Moro, el conductor del ciclo.

“Estoy súper contenta con poder entregar el plato al límite. No la paso bien con tanta presión y es muy agobiante tener tan poco tiempo. Me da bronca ponerme así, por eso lloro”, dijo la joven actriz antes de agradecerle a Betular por su ayuda y subir al tan anhelado balcón junto a los demás participantes, que también accedieron a la siguiente ronda del certamen gastronómico.

SEGUÍ LEYENDO

Fin de las especulaciones: Leticia Siciliani contó los motivos de su ausencia en Masterchef Celebrity

La misteriosa ausencia de Leticia Siciliani a Masterchef Celebrity y su curiosa respuesta

Iliana Calabró reveló las internas de los participantes de Masterchef Celebrity: “La energía va cambiando, hay rispideces”