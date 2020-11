El Dipy recordó el escándalo que lo enfrentó con el Pocho Lavezzi: “Creo que por eso se perdió de ir al Barcelona”

El Dipy recordó el escándalo con el Pocho Lavezzi (Video: "PH, Podemos Hablar" - Telefe)

El cantante David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, se alejó de las declaraciones políticas que han marcado sus últimas apariciones públicas, y revivió el escándalo que lo enfrentó con Ezequiel el Pocho Lavezzi unos años atrás. Durante su visita a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, aseguró que por ese motivo el ex futbolista se perdió de hacer “una publicidad grosa” y hasta “de ir al Barcelona”.

El Dipy estuvo en pareja durante ocho años con Mariana Diarco, pero en 2014, durante seis meses, estuvieron separados. En ese lapso de tiempo la panelista empezó a hablar por chat con Lavezzi (quien estaba de novio con Yanina Screpante). Siempre según el relato del músico, cuando él se reconcilió con Diarco, el ex delantero de la Selección siguió escribiéndole, y ahí comenzó el conflicto.

“Cuando ella se arregla conmigo me cuenta que había hablado con el Pocho y yo le dije: ‘Bueno, qué querés que le haga. Yo también hable con un montón de personas’. Pero pasó un mes y el pibe no paraba de escribirle y llamaba a cualquier hora porque estaba en otro país. Sonaba el teléfono y yo decía: ‘Qué hijo de p… son las cinco de la mañana”, recordó el Dipy.

El músico contó que un día vio su paciencia colmada y le envió una serie de mensajes a Lavezzi: “Me calenté y le escribí. Le dije: ‘Portate bien porque yo no soy periodista ni híper archi famoso, pero yo digo que tengo mensajes tuyos acá y mañana salís en todos lados’”. Hasta ahí, nada que no haya contado en otras ocasiones. Incluso, en aquel momento Diarco dijo que tenía en su posesión un video íntimo del Pocho, que él mismo le había enviado. Por ese motivo, él la denunció por extorsión, y en 2018 la Justicia falló a favor de la panelista y la absolvió.

Ahora bien, la novedad del relato de El Dipy en el programa de Kusnetzoff tiene que ver con que, según su testimonio, al Pocho le habría costado caro este escándalo: “Creo que hasta perdió una publicidad grosa por este quilombo, y de ir al Barcelona también. Me dijo: ‘No, amigo…’ Pero al otro día lo mismo. Entonces dije: ‘Bueno, mostro, que te garúe finito y que Dios te ayude’. Y publiqué una charla. También tenía otras cosas, que las tiene mi abogado”.

Por aquel entonces, cuando estalló el escándalo, Diarco habló en Intrusos y acusó al ex futbolista de acoso: “Cuando le dije (a Lavezzi) que quería recomponer mi pareja, empezó a mandarme audios y fotos. Fueron diez meses de incansables mensajes. Lo bloqueaba desde un teléfono y aparecía desde otros números. Me mandaba cosas desagradables y a cualquier hora, que yo no podía sostener con mi pareja. Me imaginé que diciéndole que tenía una copia (de uno de sus videos) se iba a asustar y no me iba a escribir más”.

El amor con Mariana Diarco

A pesar de que ya no están en pareja, El Dipy le dedicó tiernas palabras a la madre de su hijo. “Ella fue, es y va a ser la mujer más importante que conocí en mi vida. Primero, porque es la mamá de mi hijo, y segundo porque me enseñó un montón de cosas de la vida que no sabía, porque es una gran mujer. Pasó muchísimas cosas horribles y cuando yo me sentaba a escucharla me decía: ‘A mí no me pasó nada’”, reveló.

“Me enseñó a vivir y a ser un buen padre porque yo tengo un hijo más grande, de 15 años, que quizás no fue por mi culpa pero no pude tener ese contacto porque, bueno, era otra pareja… Pero ella me enseñó a ser papá. Estuvimos juntos ocho años, la aprecio, la quiero, la respeto y es la persona más maravillosa que conocí en mi vida”, confesó, a corazón abierto.

