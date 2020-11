La reacción de Amalia Granata luego de que Alberto Fernández anunciara el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso

Amalia Granata

“Creer que asesinar a un hijo en el estado mas vulnerable es un “derecho” es la crueldad ideológica mas siniestra que un país puede darle a su pueblo”, escribió Amalia Granata, periodista y diputada provincial de Santa Fe en su cuenta de Twitter, luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que enviaría al Congreso un proyecto del ley para autorizar la interrupción voluntaria del embarazo. El texto al que hizo referencia el mandatario, también incluirá un proyecto para el programa “mil días” para proteger a madres y bebés.

En otro posteo en la red social, la ex modelo agregó: “Si sos deseado Alberto Fernández te te salva y te ofrece los 1000 días, si no sos deseado Alberto Fernández te habilita a que te maten en el vientre de tu mama #GobiernoDeInútiles”.

En pocas horas, recibió casi cuatrocientos retuits, más de mil quinientos “Me gusta” y decenas de respuestas, muchas de ellas a favor: “Se me viene a la mente los pañuelos verdes de chicas que ni siquiera saben limpiarse la cara. Los casos extremos están cubiertos por Ley, los otros protéjanse. Si a la vida”, “Entonces hace como yo, que tengo claro que no quiero ser madre y me cuido para eso", “Y pensar que el lugar más seguro para un bebé era el vientre” y “Con la idiotez y la demagogia no se dialogar ni se debate! La vida ante todo”.

Pero también recibió comentarios de gente que no estaba de acuerdo con ella: “La maternidad será deseada o no será”, “Nunca del lado de las mujeres vos”, “Increíble el olor a naftalina de las minas que te siguen”, “2020 Amalia. ¿Pensaste de que vas a laburar cuando esto se legalice?”, “Inútil” y “Cállese señora”.

El martes el Presidente anunció que mandaría el texto para que fuera tratado en sesiones extraordinarias. “Enviaré al Congreso dos proyectos de ley para que las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la IVE y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los mil días con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida”, explicó.

“Mi convicción es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en su proyecto de maternidad, pero también es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo”, agregó en el video que compartió a través de sus redes sociales. Fernández aseguró que “la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectada por esos abortos inseguros”.

Para él, el proyecto “no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve”, sino que “resuelve un tema de salud pública”. Sobre el programa de los mil días, dijo: “Busca bajar la mortalidad, la malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico, y el desarrollo integral de las personas gestantes y sus hijos e hijas hasta los tres años de vida. Este proyecto establece una nueva Asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en una AUH que se paga una vez por año para los niños de tres años. También se extiende el pago por la Asignación Universal por Embarazo, ahora va a ser durante todo el embarazo”.

