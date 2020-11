Luego de haber criticado a Masterchef Celebrity, Julieta Nair Calvo reveló que la convocaron para el reality, ¿por qué no aceptó?

@julietanaircalvo

Jazmín, la ayudante de cocina de Las Estrellas interpretada por Julieta Nair Calvo, era uno de los personajes más queridos del público de la novela realizada por Polka en el 2017. Tanto la recuerda la gente que en cada emisión de Mastechef Celebrity los usuarios de las redes sociales le piden a la actriz que participe del reality de Telefe.

“Si te lo proponen, ¿aceptarías estar en Masterchef?”, le preguntaron a la artista a través de Instagram y ella reveló: “Me lo propusieron pero preferí que fueran los que saben bien de cocina. Pensé que lo mío podía ser papelón, jaja, y a decir verdad, los realitys me asustan un poco. Igual lo miramos en casa y nos encanta".

En la versión celebrity del concurso de cocina conducido por Santiago del Moro hay famosos de todos los ámbitos y entre los participantes que siguen en carrera están Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Analía Franchín, Leticia Sicicliani, Viclu Xipolitakis, El Polaco, Boy Olmi, Belu Lucius, Fede Bal y El Turco García.

Casualmente, otra ex Las Estrellas pasó por las cocinas de Telefe, Natalie Pérez, que reemplazó al Polaco mientras el cantante estuvo en reposo, al igual que la griega y que Germán Martitegui, por coronavirus.

Hace unos días Julieta Nair Calvo se había puesto en el lugar de espectadora y había criticado algunas de las pruebas que el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui le había puesto a los participantes. La actriz consideró que deberían hacer menos recetas con carne.

“No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla. Podrían enseñar más opciones vegetarianas, ya que lo mira tanta gente”, había sugerido el día que los concursantes tuvieron que hacer un plato con varias partes del pollo, como las garras y los menudos.

“Yo no soy vegetariana, eh... pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne” dijo y acto seguido, destacó que Masterchef la “divierte mucho”, y deseó que nadie se molestara por su opinión: “No se enojen”. Sin embargo, la actriz no recibió buenas respuestas tras sus tuits y para evitar conflictos prefirió borrar los tuits en los que hacía referencia al programa de Telefe.

Julieta Nair Calvo había comenzado el año siendo una de las protagonistas de Separadas, la ficción de Polka que llegó a su fin tras la prohibición de realizar actividades actorales debido a la pandemia. Allí interpretaba a Inés, una profesora de gimnasia que vivía con su hermana Paula (Gimena Accardi). El elenco lo completaban Mónica Antonópulos, Celeste Cid, Agustina Cherri, Marcela Kloosterboer y Julieta Zylberberg.

Al confirmarse el final de la novela, la actriz se lamentó a través de sus redes sociales: “A mi también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar ( y sanar ). Ésto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando, pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez. Gracias de corazón a todos los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras. Para mi fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias”.

“Ahora nos queda seguir acompañándonos, entre todos , para salir adelante. Si algo nos tiene que quedar de todo esto ,es la enseñanza de ser solidario y de apoyarnos entre todos. Somos uno. La de criticar y tirar mala onda no va más, quedó en lo que tenemos que dejar ir”, cerró.

