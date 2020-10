La crítica de Julieta Nair Calvo a Masterchef Celebrity por "cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla”

La actriz se quejó del exitoso reality de Telefe, pero después se arrepintió

Hasta aquí, el transcurrir de Masterchef Celebrity se dirimía entre el suceso de Vicky Xipolitakis, el rating contundente y la preocupación por los casos de coronavirus, con la reciente confirmación del positivo de Germán Martitegui, otro de los grandes protagonistas del reality conducido por Santiago del Moro. Pero si algo le faltaban era las críticas, al menos de una figura pública. Y eso mismo vino a ocurrir en estas horas.

Fue Julieta Nair Calvo quien las aportó, a través de sendos mensajes en su cuenta de Twitter. Lejos de acercar su favoritismo por algún participante o repudiar el desempeño culinario de algún participante, algo que sí suele generarse en las redes sociales entre los espectadores que vuelcan sus impresiones, la actriz lamentó el menú que suele proponer la producción.

“No deberían cocinar tanta carne...”, consideró Julieta. Por caso, en la noche del lunes se cocinó pollo con sus menudos; las garras -visibles en el plato de Rocío Marengo, por ejemplo- generó más de un comentario de televidentes anónimos. “No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla... -agregó en el ,mensaje visible para sus casi 200 mil seguidores-. Podrían enseñar más opciones vegetarianas, ya que lo mira tanta gente”.

El tuit de la actriz que generó polémica en la red social

La actriz, notando la repercusión de sus dichos, se explayó con un nuevo tuit: “Yo no soy vegetariana, eh... -aclaró-, pero estoy en ese camino y no me gusta ver cómo cocinan tanta carne”. Acto seguido, destacó que Masterchef la “divierte mucho”, y deseó que nadie se molestara por su opinión: “No se enojen”, dijo la joven, quien en Las Estrellas, la novela de El Trece interrumpida por la pandemia, interpretaba justamente a una cocinera.

La actriz decidió borrar los mensajes

Sin embargo, el ruego no resultó, y algunos seguidores se opusieron a sus impresiones. Pero no faltó quien lo hiciera de una mala manera -los tan mentados haters-, realizando una consideración poco feliz sobre la carrera de Julieta, una de las grandes promesas de la actuación. Tal vez por esta razón, o para evitar que la polémica siguiera creciendo, los mensajes de Nair Calvo en contra del programa ya no figuran en su cuenta.

La semana pasada Patricia Sosa debió preparar un conejo en Masterchef. “¡Nooo!", casi gritó al enterarse del desafío: es vegetariana. “¡Soy un ser de luz y voy a cocinar un conejo! Estaba rezando para que no me tocara”, confió la célebre cantante, y luego ensayó un rezo. Entonces sí puso manos a la obra para elaborar el menú de esa emisión -que también generó una gran repercusión en las redes sociales-, y bromeó: “Mientras cortaba el conejo imaginaba la cabeza de Boy (Olmi)". Había sido el actor el encargado de designar el animal para la elaboración de un plato. "¡Lo voy a matar! ¡Qué horror!”, advirtió Patricia.

La polémica podría remitir a otra que sucedió tiempo atrás, y que también involucraba a un programa de televisión, aunque se tratara de una ficción. En un capítulo de la miniserie Morir de amor, de Quique Estevanez, la protagonista -interpretada por Griselda Sicialiani- despellejaba un conejo para una cena familiar.

Las redes sociales se encendieron de inmediato en un repudio generalizado, pese a la placa que se exhibió al concluir ese capítulo, aclarando que no se había maltratado a ningún animal. Las dudas se asentaban en el animal exhibido: ¿era real, o se trataba de una réplica? Días antes del estreno Griselda -cuya hermana Leticia ahora participa en Mastercheff- había anticipado, al describir los rigores de la grabación de la ficción, que le quitaría la piel a conejo muerto.

Seguir leyendo

Claudia Villafañe recordó su infancia humilde e hizo llorar a Donato De Santis en Masterchef Celebrity: “En mi casa no había ni baño”

Alessandra Ambrosio e Irina Shayk marcan tendencia con sus looks, Sofía Aragón disfruta del Caribe con su novio y Brooklyn Beckham pasea por Miami: celebrities en un click

La preocupación de Andrea Frigerio: “Hoy mi hija y muchos hijos se están yendo a vivir a otra parte porque ya no creen en nuestro país”