Elba Rodríguez, la primera ganadora de Masterchef trabaja en una guardia hospitalaria en plena pandemia: “Trato de aportar mi granito de arena”

“No lo puedo creer, no me lo imaginaba, no lo veía a mi alcance, se van a abrir muchas puertas y sirve como ejemplo para que en la vida no se pongan limitaciones. Todo se puede, si uno quiere todo se puede”, decía entre lágrimas Elba Rodríguez en el 2014 al convertirse en la ganadora de la primera edición argentina de Masterchef. La joven enfermera que había aprendido a cocinar de chica para su familia no sólo había ganado importantes premios en el reality de cocina de Telefe, sino que se llevaba para siempre el cariño de la gente y del jurado, en ese entonces integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis, quien la había adoptado como su preferida en la competencia.

A seis años de su consagración televisiva, Elba se dedica a la cocina pero no dejó su trabajo en la guardia hospitalaria, hoy ya no como enfermera, sino en el área de recepción de pacientes. Durante la pandemia siguió trabajando con el mismo compromiso de siempre no solo para cuidar a los pacientes y a sus compañeros, sino también a su familia. En diálogo con Teleshow contó cómo pasa la cuarentena durante la cual le tocó vivir un duro proceso referido a la salud de su papá y se declaró fan de Masterchef Celebrity, ¿Quién es su participante preferido?

“Estamos viviendo circunstancias particulares, con la pandemia tuve que adaptar todo”, dijo la cocinera que hasta marzo tenía su empresa de catering para eventos y explicó: “Trato de salir lo menos posible, yo cocinaba, compraba la materia prima, hacía todo y eso lo reduje para cuidar a mi familia”. Aún así continúa ligada a la cocina con clases y concursos con diferentes marcas que promociona a través de sus redes sociales.

La cuarentena le dio tiempo para poder fortalecerse en Instagram y subir más videos y recetas: “Con los platos que muestro trato de dar un aporte, muchas veces me baso en los comentarios que recibo”. Es que muchas veces ella inventa recetas con los ingredientes que la gente le cuenta que tiene en su casa, porque lo importante es que sus seguidores puedan aplicar lo que ella les enseña y que “no se pongan mal si no pueden comprar un producto”.

En muchos de sus videos está acompañada por sus sobrinos y por su hija Agustina, de cinco años a quien define como su “cómplice y compañera”. Para ella, que los chicos participen en la cocina es muy importante para fortalecer el vínculo y para que aprendan a comer mejor. “Mi hija tiene mucho respeto por los platos, sabe que cocinar es divertirse y sabe del valor de las cosa y del sacrificio. Nos sentamos en la mesa y sabe del trabajito de hormiga que hay detrás. Si los nenes participan, después están más motivados para comer más cosas”.

Para ella lo primero es su familia, por eso sale lo mínimo e indispensable: para ir a la guardia hospitalaria donde trabaja y para acompañar a su papá en un tratamiento médico.

“Estoy como administrativa en la guardia y trato de cumplir con mi granito de arena con las cosas en las que me toque estar”, dijo orgullosa de su labor: “Vos vas y yo te tomo como si fueses mi mamá o mi papá. Tratamos de dar lo mejor en el equipo, porque es así, yo soy administrativa pero si fallo en mi rol de ingreso de pacientes, de perjudico a todos mis compañeros, es una responsabilidad en conjunto”.

Desde ese lugar le tocó toparse con mucha gente responsable y agradecida, pero también con personas que aún con síntomas compatibles con coronavirus hicieron fiestas y juntadas: “No me da bronca, pero sí tristeza, porque si bien uno está ahí por vocación, se expone y se arriesga, yo tengo a mi papá con las defensas para atrás porque acaba de terminar un tratamiento”.

Una de las pruebas más dudas durante la cuarentena fue afrontar la enfermedad de su papá cuyo tratamiento requirió quimioterapia. Esta vez le tocó ir al hospital como acompañante. Ahora, él está a la espera de unos resultados, más allá de eso, la joven cocinera rescata sus “ganas de seguir peleando e ir para adelante”.

Fanática de Masterchef Celebrity

Elba se declaró “super cholula” y dijo que todas las noches sigue el programa de Telefe que además de divertirla le trae mucha nostalgia. “Fue un momento muy lindo que revivo todaos los días”, dijo la ganadora de la edición 2014 aunque entiende que si bien esta vez el formato tiene más “show”, no pierde la magia de un reality de cocina.

Consultada sobre si le gustaría pasar por las cocinas más famosas del país, respondió que sí y agregó que como jurado, pero no como participante: “Ya fui como concursante y estaría bueno darle el lugar a otra persona, como jurado invitada sí, porque es un reencuentro con algo que viví, estuve como jurado en el 2015”.

El gran ausente en esta edición es Christophe Krywonis, con quien ella siguió hablando más allá del ciclo y a quien le guarda gran cariño: “Ojalá vaya de jurado invitado, para los que son fanáticos del programa sería un mimo. Es raro sin él, pero Germán, Donato y Damián dan su aporte y tiene como bien definidos sus roles, decían que serian mas flexibles pero nada que ver”.

Sus preferidos

Claudia Villafañe: Me llamó la atención que en el primer programa agarró los delantales y los repartía, me dio la sensación de mamá. Belu (Lucius) tenía un problema con el postre y la ayudó.

El Polaco: Me sorprendió su arroz con pollo.

Boy Olmi: Tiene armonía en los platos y me gusta.

Vicky Xipolitakis: A ella la quieren o la odian, hay dos polos opuestos, pero me gustó mucho.

