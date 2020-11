Christophe Krywonis: “Germán Martitegui se enojó cuando me bajé de Masterchef Celebrity”

Christophe Krywonis contó por qué no mira Masterchef Celebrity (Video: "Implacables" - El Nueve)

Desde que se anunció la realización de Masterchef Celebrity, esta vez bajo la conducción de Santiago del Moro, la producción apuntó a contar con el trío de jurados histórico del programa, indudablemente uno de los pilares de su éxito. Se descontaba que Christophe Krywonis, Germán Maritegui y Donato De Santis, cada uno con su estilo y personalidad, iban a impartir justicia sobre los famosos y sus bondades culinarias.

Sin embargo, poco antes del comienzo de las grabaciones, Christophe anunció en su cuenta de Instagram que no iba a ser de la partida. “Se viene un gran programa de #masterchefargentina con jurado, conductor y participantes de lujo. Por el cariño mutuo, le deseo a @telefe todo el éxito que merece tener. Mientras tanto yo sigo creciendo feliz por otros caminos”, publicó en la red social.

Este domingo, Christophe fue entrevistado vía Zoom por Susana Roccasalvo y su equipo en Implacables, por Canal 9. Y si bien la nota giró por sus proyectos alejado de los medios, no se privó de opinar sobre el programa del que habla el país. Cuando la conductora quiso saber su opinión, el chef se despachó con una respuesta tajante. “No miro Masterchef. Honestamente, no miro televisión en general”, contestó, argumentando que está ocupado en otros menesteres. “Estoy abriendo cuatro rotiserías, tengo una línea de cuidado personal y estoy viendo que voy a hacer en televisión ahora”, completó el francés, cuya última participación en televisión fue en Bake Off.

Consultado por Roccasalvo, el chef dio más precisiones sobre su respuesta. “Opté por la política del avestruz, bien o mal, porque me estresan las malas noticias y ustedes tienen un talento para estresarme el día”, confesó con cierta ironía y agregó qué medios de comunicación utiliza para informarse. “Prefiero quedarme tranquilo, leyendo como corresponde las noticias una vez al día, de Francia, de Infobae o de algunos diarios locales, pero la televisión en sí no es una cosa importante, salvo en el momento de trabajar”.

Por este motivo, Christophe se excusó de opinar sobre el programa que supo protagonizar, aunque sí dio un veredicto sobre sus colegas. “Mis amigos del jurado son geniales, y Santiago del Moro también, sé que el rating va muy fuerte. Tengo amigos entre los participantes y opinar sería opinar sin conocimiento de causa”, se justificó. "Mi ego está bárbaro como está, y cuando termino de grabar algo lo dejo como atrás, no necesito verme para sentirme contento”, agregó para despejar cualquier duda sobre celos o envidias.

Christophe contó que Martitegui se enojó cuando se bajó del programa (Video: "Implacables" - El Nueve)

Luego de hablar de las diferentes exigencias entre llevar adelante un restaurante y ser jurado en un programa de televisión, la panelista Sandra Igelka volvió al tema Masterchef para indagar si desde la producción les pedían que exageren un personaje. “Yo te voy a confesar algo. Yo no voy a Masterchef este año porque tengo otros proyectos que me apasionan. Si no estoy apasionado por lo que hago, no lo puedo hacer bien”, aclaró el chef, quien dijo mostrarse en la tele tal cual es. “No me pueden pedir hacer un personaje, es imposible en mi caso, en los demás no lo sé”, añadió y dio algunas precisiones sobre su forma de ser. “Soy medio un padre, un sargento, no sé como decirlo... Malo no soy y no creo que Germán sea malo tampoco, es exigente como lo es siempre”.

También Christophe manifestó que no había competencia con sus colegas ni dentro ni fuera de los sets de televisión. “En cuanto a la relación entre nosotros, somos muy compinches. No somos colegas, somos compinches”, sentenció. Sin embargo, se ocupó de ventilar una interna con uno de sus ex compañeros. “Hablé con German, que se enojó un poquito cuando se enteró que no iba a ir, pero por esa amistad que tenemos también", confesó. También tuvo palabras para De Santis, su otro ex compañero. "Donato es el cavaliero, el amigo. Siempre que voy a comer a su restaurant feliz porque se come muy rico, tengo una relación muy buena con él, con su esposa y sus hijas. Es una gran persona en mi vida”, completó, y dio vuelta la página Masterchef para volver a ocuparse de su actualidad. Un momento que lo encuentra bien lejos de la televisión, ni como protagonista, ni como espectador.

SEGUÍ LEYENDO

La revancha de Damián Betular contra Germán Martitegui, por un episodio de hace 15 años

La divertida imitación de Donato De Santis a sus compañeros de jurado en Masterchef Celebrity: “Cara de Germán, cara de Damián”