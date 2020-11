Mica Viciconte recordó el día que echó a Fabián Cubero de su casa (Video: "Pampita Online", Net Tv)

Están juntos desde agosto de 2017, pero recién blanquearon su relación a la prensa en febrero de 2018. Mica Viciconte y Fabián Cubero decidieron mantener sus primeros meses de pareja en su círculo más íntimo. Su objetivo, según explicaron luego, era ver cómo funcionaba. Y lo comunicaron cuando sintieron que todo marchaba bien.

Desde entonces, la pareja fue avanzando y dando distintos pasos. Primero, abandonaron sus respectivos departamentos de solteros y probaron convivencia en uno que alquilaron juntos. Y en las últimas semanas se mudaron a una casa con jardín y pileta dentro de un barrio privado en el que viven otros famosos. Al igual que en el inmueble anterior, en su nuevo hogar también hay habitaciones para que se queden a dormir Indiana, Allegra y Sienna -las hijas que el ex futbolista tuvo con Nicole Neumann- cuando van de visita a la casa de su padre.

Ahora bien, en los comienzos de la relación, cuando Mica aún vivía sola y ni siquiera habían hablado sobre la posibilidad de vivir juntos, el exfutbolista tuvo una actitud que no le gustó a la ex Combate. Y se lo hizo saber. Así lo contó en Pampita Online, el ciclo al que recientemente se sumó como panelista.

Mica Viciconte y Fabián Cubero (@fabiancuberooficial)

“Una vez hizo una sorpresa que a mí no me gustó, y por supuesto se lo dije", contó la ex participante del Cantando 2020. “Yo vivía sola, y le había dado la llave de mi departamento por si tenía que entrar. No pasaba nada", relató y advirtió: "¡Pero avisame igual!”.

¿Qué sucedió? “Cayó de sorpresa con un ramo de flores. Y, por supuesto, no me avisó y fue como...", siguió Mica e hizo el gesto con el ademán de que lo echó de su departamento. “Sentí como que me invadió, no me gustó. No me gustan las sorpresas”, explicó y agregó que en aquel entonces el gesto “la descolocó”, aunque entiende que su pareja solo quiso darle una romántica sorpresa.

VER TAMBIÉN Mica Viciconte y Fabián Cubero se mudaron a un barrio privado y una famosa les dio la bienvenida

“Le dije que no me gustó. Que la próxima por favor me avise, pero que está todo bien”, agregó. “¿Pero se pudo quedar?”, preguntó Pampita y manifestó su sorpresa por el relato de su panelista. “No me acuerdo si fue esa u otra la vez que lo eché. No me acuerdo...”, respondió Viciconte con total sinceridad sobre el momento en que no dudó en pedirle a Cubero que se fuera de su casa.

Desde entonces, y tras esa advertencia, Poroto ya sabe que no le gustan las sorpresas a su pareja. “Ahora que vivimos juntos es distinto -aclaró- Pero en mi departamento, no. Mirá si yo estaba con amigas... El gesto es divino, pero no estaba preparada", concluyó Mica Viciconte.

