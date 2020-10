Tras una histórica rivalidad, Mica Viciconte y Flor Vigna hicieron las paces: “Nos odiábamos”

Mica Viciconte y Flor Vigna se encontraron por primera vez cara a cara y se dijeron todo lo que pensaban

Durante mucho tiempo fueron rivales acérrimas en Combate. Pero en la última emisión de PH, Podemos Hablar se dio al aire la tan esperada charla entre Mica Viciconte y Flor Vigna, quienes trascendieron en el programa que se emitía por El Nueve y lograron afianzarse en el medio.

“Nos odiábamos. Pensá que estábamos ahí, pero si quedabas eliminado no cobrabas más”, reveló Mica luego de que Andy Kusnetzoff -conductor del ciclo de Telefe-le mencionara esa etapa de su vida. “Nosotras empezamos a ser las líderes de los equipos y era una responsabilidad, porque si se iba tu compañero se quedaba sin trabajo. Éramos pibes que laburábamos día a día, yo por ejemplo tenía dos trabajos porque no me alcanzaba, era complicado. Las dos nos matábamos para tratar de tener nuestro equipo a salvo”, agregó.

“Por primera vez en televisión, nunca se hablaron o por lo menos nosotros no las vimos que hablen en vivo. Flor ¿estás ahí?”, anunció Andy para sorpresa de su invitada. “Estoy acá”, respondió Vigna del otro lado de la pantalla. Y continuó: “Mica fue una persona importante en mi vida. Es medio loco lo que nos pasa. Nos da vergüenza porque nos hacen decir mucho públicamente y nosotras lo blanqueamos por privado. Creo que ella fue la mejor rival de mi vida. Me sentía como una boxeadora. Siento que la vida nos puso juntas para aprender la una de la otra. Somos opuestos complementarios".

Por su parte, Viciconte también reconoció que pasado el tiempo, la rivalidad no era tan terrible como lo vivió en ese momento. “Esto es otra cosa a comparación de la vida de hoy. Éramos divinas. Yo también destaco que si no hubiese tenido ese rival, hoy tampoco estaría acá. Nos decíamos de todo, estuvimos a punto de matarnos, era horrible... ".

Distintos momento de Micaela Vicionte y Flor Vigna, cuando eran "enemigas"

Acto seguido, Kusnetzoff les pidió a ambas que se dijeran lo que sienten hoy mutuamente, y fue la actual pareja de Fabián Cubero quien tomó la palabra primero. “Te felicito por toda la trayectoria que hiciste en el trabajo durante este tiempo”, expresó. "Te admiro muchísimo y me alegra que las dos hoy tengamos nuestro lugar en el medio y trabajemos felices. Está bueno venir de abajo y poder ganar nuestro mango, es espectacular”, comentó.

“Sos una persona importante en mi vida, es muy raro esto que voy a decir, pero yo volvía del programa y le decía a mi novio, a mi mamá, a mis mejores amigos, ‘la conferencia de esta mina’. Pero fue algo re inspirador para mí, me llevó a una superación muy zarpada y a un mecanismo conmigo misma de siempre exigirme lo mejor posible, porque vos hacías que la competencia sea conmigo. Te admiro muchísimo, sos una mina muy auténtica que no te deja pasar una”, respondió una emocionada Flor Vigna.

