Mica Viciconte y Fabián Cubero se mudaron a un barrio privado y una famosa les dio la bienvenida

A casi tres años de haber confirmado el romance, Mica Viciconte y Fabián Cubero dieron un gran paso en su relación: se mudaron a un nuevo hogar. La pareja compartió algunas imágenes de su nuevo nidito de amor en las redes sociales.

La ex Combate y el futbolista se mudaron a una casa con jardín y pileta, donde seguro también tendrán una habitación para Allegra, Indiana y Sienna, las hijas de él con su ex Nicole Neumann, en un barrio privado. Sus vecinos, el abogado César Carozza y Cinthia Fernández, ya les dieron la bienvenida.

“Nuestra veci”, dice Mica en un video que compartió en sus historias en Instagram en la que se ve a la ex de Matías Defederico ingresar a su nueva casa, vestida con una remera de Homero Simpson: “Para los que dicen que Cinthia es mala, me trajo un regalito de bienvenida, esto es impresionante”. Más tarde, Viciconte compartió un video de ella y su pareja disfrutando del sol y del espacio abierto, andando en bicicleta en el country adonde recién se mudaron.

El antiguo hogar de la pareja ya había sido tema de conversación en los programas de televisión, luego de que Yanina Latorre lo criticara: “La casa de Nicole Neumann es una mansión y (Fabián) Cubero y la otra, cómo se llama, Mica Viciconte, viven en un sucucho alquilado en Palermo”.

En ese entonces, la ex Bailando respondió: “Si viviera en un sucucho, ¿cuál es el problema? Primero, vivo en un departamento. No es Palermo, estás mal informada. Con Fabi sí alquilamos un departamento, muy lindo, que no tiene las comodidades de una casa, pero no es un sucucho. Soy una mina laburante, que me gano todo trabajando, no le pido nada a nadie. Todo lo que tengo lo hice trabajando, de buena fe. Así que no te metas más conmigo, porque yo no me metí con vos”.

Mientras Cubero se mudaba, su ex Nicole Neumann cumplió cuarenta años y lo festejó en Miami junto con sus hijas. “¡Bye bye 39′s! Arrancando mi día de ‘bruja’, pero de esas que leen sentimientos en una mirada, perciben energías en unas pocas palabras... De esas que se arrepienten cuando no escucharon a su intuición porque ‘lo sabían’, de esas que no pueden evitar decir la verdad, aunque a veces duela...", escribió la panelista de Nosotros a la mañana en sus redes, desde Estados Unidos.

La modelo celebró en un exclusivo restaurante, junto con el empresario Gaby Álvarez, quien había adelantado detalles de la fiesta a Teleshow : “Es un viaje muy familiar. Ella lo único que quería era festejar con sus hijas”. El segundo día de festejos incluyó una cena show de Halloween en el hotel Faena con menú de Francis Mallmann. Nicole y sus hijas regresarán a la Argentina el 7 de noviembre; hasta ese momento continuarán disfrutando de los días de sol y playa de Miami en familia.

