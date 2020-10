Mica Viciconte sorprendió cuando le preguntaron si estaba embarazada: “Me dijeron que hay que esperar tres meses para decirlo"

Mica Viciconte sorprendió cuando le preguntaron si estaba embarazada

A medida que avanzan los días, cada vez toman más fuerzas el rumor que Micaela Viciconte podría estar embarazada de Fabián Cubero. “Ellos van a decir que no y sin embargo sus seres queridos afirman que quieren esperar tres meses para confirmar esta noticia. ¿Estarán embarazados? Estamos hablando de Micaela Viciconte y el Poroto Cubero”, aseguró el periodista Rodrigo Lussich hace unos días en Intrusos.

“Su círculo íntimo afirma que ella quiere esperar tres meses y que forzó su salida del Cantando porque tiene terror a cualquier contagio de COVID-19 una vez que el test de embarazo casero le dio positivo... habrá que esperar”, agregó el periodista.

Esta semana, la ex participante del Cantando 2020, se sumó como panelista a Pampita Online, y este miércoles en el inicio del programa se produjo una inesperada respuesta por la propia Mica Viciconte cuando Carolina Ardohain quiso saber más sobre el tema.

“¿Te siguen preguntando si estás embarazada?”, quiso saber la modelo y conductora. “Eso me lo preguntan siempre, pero la verdad es que no estoy embarazada”, respondió la ex Combate. “Aparte tenés que esperar tres meses. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad”, agregó de manera suspicaz Mica que de esta manera dejó más dudas que certezas sobre su situación.

El pasado domingo, Viciconte, fue vista acompañando a Cubero, en los festejos de cumpleaños de Indiana, una de las tres hijas que el futbolista tiene con su ex. La pareja llevó a la niña y a sus hermanas a almorzar a una parrilla ubicada cerca del departamento que ambos alquilan en Colegiales. Luego las alcanzaron hasta la casa de Neumann, en el Barrio Santa Bárbara, localidad de Benavídez, partido bonaerense de Tigre, para que festejaran junto a ella el Día de la Madre.

Desde su separación del padre de sus hijas, Nicole Neumann no ha tenido una buena relación con Cubero. Ambos debieron contratar abogados para solucionar cuestiones relacionadas a la crianza de las pequeñas y el pago de la cuota alimentaria. Incluso han tenido fuertes enfrentamientos en programas de televisión. Recientemente, ella se enojó porque su ex dejó solas a las chicas en su departamento para participar en el Cantando y apoyar a su actual pareja.

Además, la panelista del programa Nosotros a la mañana aprovechó en una reciente nota con el ciclo Hay que Ver para criticar a su ex al hablar de la pelea judicial que mantiene por la cuota alimentaria de las tres pequeñas: “Yo me imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada, quiero creer. Con lo cual va a ser feliz para todos. Si estás complicado ahora… Entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial”.

