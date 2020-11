La Ross María, la rapera de 17 años que protagoniza un polémico dueto con Romeo Santos, su fenómeno viral y la respuesta feminista en redes

La Ross María

“Basado en una historia real” avisa el videoclip y comienza un cuento de amor en pandemia. La Ross María desayuna con el rapero Jc La Nevula hasta que a él le agarra tos. Lo que sigue es un relato imaginario de una problemática real: reposo, hisopado, distancia social y barbijos. El muchacho que parece que no la cuenta, La Ross María que llora, hasta que él vuelve (posiblemente habiendo superado el coronavirus), se abrazan y “Tú vas a tener que explicarme” cierra con un mensaje sobre los seres queridos y las vidas que se perdieron durante el último año. La fantasía le abre paso a la realidad en un año en el que las estrellas brillan por streaming y los ídolos se cuentan por sus seguidores.

“Tú Vas A Tener Que Explicarme”, La Ross María





La Ross María es uno de esos casos de éxito de cómo sobrevivir –y sobresalir- en pandemia. Acaba de cumplir 17 años, nació en República Dominicana y no es solo una nativa digital, es una nativa viral. Cuando la industria de la música y los productores de shows en vivo anuncian desesperados que se van a fundir si esta pesadilla no acaba, esta jovencita que canta y hace freestyle, incursiona en el negocio rankeando bien arriba. “No esperaba tanto en tan poco tiempo porque acabamos de cumplir tres meses trabajando profesionalmente en esto de la música y es un orgullo para mí, para mi país, para mi familia y para mi equipo de trabajo, con los que hemos alcanzado tanto en tan poco… Fue algo que no se esperaba, yo no lo podría explicar, solo digo gracias”, dijo en De extremo a extremo, un popular programa de la tv dominicana al que fue invitada en estos días.

Primero sorprendió con “Mi regalo más bonito”, un tema dedicado a las mujeres, para que aprendan a quererse, y también para los hombres, para que aprendan a tratarlas. Una temática fuera de tiempo cuando en pleno auge del empoderamiento femenino, La Ross les pide a los varones que en sus conquistas usen el siguiente recurso: “Tú eres mi regalo más bonito, contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito”. Hasta ahí, solo podría quedar un poco antiguo el concepto del amor frente al altar y la obligada procreación. El tema se supera en el siguiente párrafo donde la canción ya utiliza a pleno un viejo recurso machista: “Así como se tratan las mujeres, tú puedes tener 500, pero solo una te quiere”. Aunque es un boom en TikTok, las chicas no tardaron en reaccionar.

“Tú Eres Mi Regalo Más Bonito”, La Ross María





“Tú eres mi regalo más jodido, contigo no quiero casarme ni que tengamos un muchachito. Así no se tratan todas las mujeres, tú puedes tener 500, pero a mí tú no me tienes”, cantan las contemporáneas de La Ross María. No es el único concepto que hace ruido en este escueto, pero exitoso cancionero de la adolescente dominicana. En el remix de “Tú vas a tener que explicarme”, en el que canta con Romeo Santos, y para el cual hay otro video, cambia la temática. Ya no se trata de COVID-19, sino de un amor prohibido.

La respuesta feminista en TikTok





Sobran ejemplos, en el pasado, de canciones que hacen referencia a la diferencia de edad entre los protagonistas. Desde Ringo Starr a los treinta y pico cantando “tienes 16, eres hermosa y eres mía” hasta Litto Nebbia pidiéndole a Rosemary que se entregue al llegar la primavera porque ella “aún no era mujer”, la fantasía del hombre y la menor ha sido recurrente en la música. La Ross María retoma ese tópico y lo hace explícito con Romeo Santos. “Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme” le canta él y le avisa: “No puedo ni besarte”. Ella responde, inocente, que entonces espera un par de años “o el permiso de mis padres”.

Tú Vas A Tener Que Explicarme (Remix), La Ross María & Romeo Santos





Acertado o no, el tema con el Rey de la Bachata la hizo entrar en las ligas mayores y hoy su popularidad ha crecido hasta lo inimaginable. En la TV dominicana, la cantante contó cómo fue que llegó a su ídolo: “Mi equipo de trabajo tiene cercanía con una muchacha que tiene cercanía con Romeo Santos, desde hace muchos años, ellos tomaron el riesgo porque nadie imaginaba que se iba a dar, y ellos tiraron, en término dominicano ‘su patadita voladora’ y me dicen que ella le dijo ‘tú sabes que yo no te molesto con cualquier cosa en tantos años que llevamos trabajando, pero observa a esa niña’ y a los 30 minutos llama a la muchacha y le dice ‘guau’. A los dos días me llamó por cámara y yo esperando una llamada normal, y yo me puse sin palabras, feliz, fue algo que en verdad es un sueño imposible”.

El año no había comenzado del todo bien para La Ross María, ya que había apostado todo a un concurso que ella pensaba que la iba a llevar a la fama y finalmente no fue así. Un programa de talentos producido para YouTube había lanzado una convocatoria, la idea era hacer un cover, presentarlo, y el elegido, que tenía que ser un artista emergente, grababa el tema. La cantante llegó bien lejos, pero finalmente el tema lo hizo El Alfa junto a Nicky Jam y Ozuna, todos famosísimos. “El Alfa es un artista que yo admiro y respeto demasiado desde que tengo uso de razón y entiendo la música dominicana. En el sencillo lo que vi es que era una niña que hacía videos rapeando y cantando para Instagram y yo veo este post de ‘A correr los Lakers’, y me meto, entonces fui la única fémina que calificó (eran dos ganadores), la única fémina junto a cuatro nuevos talentos, y de repente veo y entiendo que el proyecto se les fue a más y veo que ya no hay nuevos talentos. Entonces me sentí indignada como humana que soy y me sentí muy mal, hasta lloré, porque realmente estaba muy ilusionada. Me dolió que no hubiera ni una disculpa”, se sinceró. El 2020 le dio revancha y al poco tiempo ya estaba causando sensación por sí misma, sin concursos y con sus propias canciones.

La Ross María con Romeo santos

Se llama Rosa María Pineda, canta desde los 14 años, viene del rap y triunfa con su faceta más romántica. “Yo me inspiro en mis seguidores, inspiro valores, principios”, aseguró cuando la entrevistaron en televisión. Se lanzó en plena pandemia, con fans y detractores, ella es un boom y va para adelante: “La gente ve muy fácil el rap, pero no es así, y aquí es un riesgo porque es lo contrario a lo que aquí se escucha, yo era una niña muy valiente… Me encantan los riesgos y confío plenamente en mí”.

