Nandi Bushell, la baterista que llegó para revolucionar el rock: toca desde los 5 años y a los 10 ya se ha convertido en un fenómeno mundial

Nandi Bushell en el programa "This Morning' TV Show", en Londres en octubre de 2020 (Crédito: Shutterstock)

“La chica número 1, la mejor baterista del mundo, siempre justo a tiempo. Ella tiene el poder, ella tiene el sonido, Nandi en la batería hace que el mundo gire”. Dave Grohl le escribió esta canción a Nandi Bushell, la nena de 10 años que causa sensación tocando la batería. Con el apoyo de sus padres (quienes manejan sus redes sociales) Nandi se ha convertido en una música experta que versiona a los mejores del rock. La elogiaron bandas como Metallica, Coldplay y músicos como Lenny Kavitz, que la invitó a tocar con él por un rato en el O2 Arena de Londres. “Conocí a Lenny Kravitz. Esa fue la primera persona famosa que conocí, y fue muy amable. Toqué ‘Are You Gonna Go My Way’”, contó entusiasmada en una entrevista para la BBC de Londres.

Nandi rockea con Lenny Kravitz en Londres





Su “batalla épica” con el cantante de Foo Fighters al que obligó a volver a los parches como en su época de Nirvana está siendo el broche de oro de una serie de situaciones virales que demostraron que el talento también atrae. Su video de “Rock and Grohl” tiene más de 650 mil visitas en su canal de YouTube, en el que llegó a los 200 mil suscriptores. Mientras muchos niños de su edad conectan con la música a través del trap y el reggaetón, Nandi sube un cover de los Sex Pistols y comenta: “Hoy aprendí sobre la música #punk . Esta canción se llama ‘Anarchy in the UK’ de los Sex Pistols. ¡Todo vale con el PUNK! Hicimos esta camiseta de la bandera británica porque yo soy #British y también los #sexpistols #afropunk”.

Invitada al programa de Ellen Degeneres, la prodigiosa niña contó que se sintió atraída por la batería después de escuchar a Ringo Starr en los discos de The Beatles. “Los sábados y domingos, con mi familia hacemos panqueques, y escucho a los Beatles, y vi la batería y Ringo Starr. Simplemente me inspiró a tocar la batería, porque me encantaba verlo tocar”, comentó. Pero no solo se contenta con ser una genia de los parches, Nandi también toca la guitarra y el bajo, como lo demostró versionando “Enter Sandman” de Metallica. La respuesta de Kirk Hammett no se hizo esperar. “¿Cómo podría no compartir esto?”, escribió el guitarrista en su cuenta de Instagram y reposteó el video inmediatamente.

Nandi Bushell y su versión de “Enter Sandman” de Metallica





Nandi vive en Ipswich, Suffolk, un distrito cerca de Essex, Inglaterra, con su hermanito Thomas, su papá John y su mamá Lungile. Su papá es británico y su mamá es de ascendencia zulú, una etnia proveniente de Sudáfrica. Mientras John se muestra muy interesado por la música y por la tecnología, su esposa cultiva un perfil conservador al extremo y vuelca sus inquietudes religiosas en su blog Viviendo la vida con la gracia de Dios, en que el escribe cosas como “Esposas, estad sujetas a sus propios maridos, como lo hacen con el Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la Iglesia, cuyo cuerpo es el Salvador - Efesios 5: 22-33”. La imagen de la esposa con la cabeza del marido de la que habla Lungile dista bastante del ejemplo de empoderamiento que transmite su hija tocando instrumentos que hasta hace unas décadas estaban destinados solamente a los hombres y codeándose de igual a igual con los popes del rock.

Además de música, Nandi es una pequeña activista y no dejó pasar el movimiento Black Lives Matter sin pronunciarse. El 6 de junio fue con su familia a protestar por la muerte de George Floyd, el hombre negro que fue asesinado por un oficial de policía blanco en Minnesota, Estados Unidos, y lo hizo a su manera. Mientras todos levantaban sus pancartas, la pequeña Bushell decidió que el mensaje iba a ir pegado en su propio bajo. Además de música y activista, Nandi ya se perfila como una estrella todo terreno.

Hace poco menos de dos semanas comenzó el rodaje de una nueva versión de Cinderella (La Cenicienta) y la pequeña Bushell forma parte del elenco. Así lo anunció a través de sus redes sociales y luego fue a través de Sony Pictures que se supo que el film será estrenado en febrero de 2021. Aún se desconoce qué papel interpretará, pero sí se sabe que compartirá cartel con Camila Cabello y Pierce Brosnan. “¡Me divertí mucho filmando mi primera película!”, escribió en su cuenta de Instagram y unos días después ya estaba subiendo un video versionando a Coldplay. Will Champion, baterista del grupo que comanda Chris Martin, no dudó en elogiarla a través de la cuenta oficial de la banda: “Esto puso una ENORME sonrisa en mi rostro, @nandi_bushell. Absolutamente brillante. Me encanta. WC X”.

“Fix You”, de Coldplay, en la batería de Nandi Bushell





Hace unos meses, Tom Morello, había quedado tan subyugado por la versión que hizo la nena de “Guerrilla Radio” que le regaló una de sus guitarras. En un video que Nandi colgó en su cuenta de Instagram, el guitarrista de Rage Against the Machine le dio las razones de por qué quería que ella tuviera su instrumento: “Rockeas tan bien… y ver a alguien tan grandioso que es tan joven realmente me da esperanzas para el futuro”. En el top 5 de los más escuchados de Spotify reinan Maluma, Cardi B y BTS y no hay ni una sola banda de rock hasta el puesto número 20 (donde aparece Fleetwood Mac gracias a que la pegó de casualidad en un video de TikTok). Entonces, la propaganda de Bushell a un estilo inoxidable como el rock, pero que va perdiendo vigencia entre los jóvenes, llega como un regalo del cielo. Larga vida a Nandi Bushell, larga vida al rock and roll.

Guerrilla Radio de Rage Against the Machine por la multiinstrumentista Nandi Bushell





SEGUÍ LEYENDO

VF7, a solas con Teleshow: su relación con la fama a sus 13 años, sus ídolos y el regalo más caro que le hicieron

La resurrección de Jonas Brothers: una historia de superación, éxito y traición