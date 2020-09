VF7, a solas con Teleshow: su relación con la fama a sus 13 años, sus ídolos y el regalo más caro que le hicieron

VF7

“Me gusta que me llamen Valeria, pero que me digan como quieran. En Miami me dicen ‘viefseven’ y no me gusta que me llamen así, en inglés. También me han dicho ‘uveefesiete’ y fue como… ¡no! Pero está bien, en España está bien”, dice Valeria Fernández desde los Estados Unidos, vía zoom. A los 13 años, esta artista puertorriqueña ya sabe lo que es estar en una habitación de hotel atendiendo a la prensa. Su carrera empezaba a despegar justo antes de que explote el coronavirus en todo el mundo, pero ella, nativa digital, se adaptó rápidamente a los tiempos que corren.

Valeria escribe sus canciones, cuenta sus historias, las de una preadolescente que puede poner en música lo que le pasa a ella, lo que le pasa por al lado. Con ese repertorio llegó hace dos meses a tocar en El Coliseo de Puerto Rico, frente a un montón de gente de varias partes del planeta: todo sucedió vía streaming. Con una banda en vivo, el concierto se transmitió en vivo desde su canal oficial de YouTube.

Mientras muchos aún están confinados en una cuarentena que se va extendiendo, en el hemisferio norte, VF7 sigue cumpliendo sueños. Uno de ellos se dio el 13 de agosto cuando participó de los Premios Juventud de Univisión, en Florida. El otro es la concreción de Núcleo, el disco que piensa sacar en lo inmediato, con invitados del género urbano que tan bien representa. Lo más nuevo es su single “De mí para ti”, que ella presenta como un regalo para quien quiera compartirlo. El dinero, la fama y los viajes, en palabras de una artista popular que recién empieza el colegio secundario.

—¿Te da satisfacción poder comprarte cosas, siendo tan chica, con tu propio dinero?

—Sí, es cool, porque ahora que soy una niña y me gustaría comprarme un montón de cosas. Es cool, pero a la vez, no siempre tengo el dinero ahí para usarlo, no tengo mucho para gastar. Solo si mi mamá me deja me lo puedo comprar, no es si yo quiero. Para aprender eso de acostumbrarme a no gastar mucho dinero.

—En Miami, ¿tenés tiempo de salir a pasear o hacer shopping?

—La mayoría del tiempo es solo trabajo, a veces descanso algunas horas, pero nunca hemos tenido un día entero de descanso. Hoy, por ejemplo, tengo solamente esta entrevista, creo…

—¿Tenés pensado instalarte en Miami, como tantos otros artistas latinos?

—No, no. Miami es cool, pero Puerto Rico es… No me gustaría. Sí me puedo quedar varios días, anyway, yo no llevo ni cuatro días aquí y ya me quiero ir pa’ Puerto Rico. Al principio, cuando vine para acá por primera vez como que fue ¡guau, me gusta Miami! Y ahora ya no sé, no viviría en Miami. No es la misma vibra que hay en Puerto Rico, no sé cómo decirlo, no conozco nada… Será por eso también, pero no viviría aquí.

—¿Y la ropa y los accesorios que usás para los shows y los videos los comprás ahí?

—Eso se puede decir que sí, salimos con mi manager y compramos algunas cosas, pero no siempre lo hacemos porque venimos exclusivamente a trabajar.

—También estás en un momento de la fama en la que te empiezan a regalar cosas, ¿no?

—Sí, me pasó de decirles ¿en serio me vas a regalar esa cosa tan cara? Y era de verdad. Me regalan muchas cosas, pero la más importantes y que yo la quería desde que la vi, fue la cadena de VF7 con diamantitos. Yo la quería y me la dieron el día de mi primer concierto y me quedé en shock. Me dijeron “Vale, te tenemos una sorpresa” y yo casi no dormí porque yo pensaba qué sorpresa será. ¡Nunca pensé que iba a ser la cadena!

—¿Qué lugar ocupan la moda y tu imagen en tu carrera?

—Literal: yo escojo lo que yo quiero. Ahora mismo no estoy teniendo tiempo para poder salir a comprar ropa, sino que tengo una diseñadora que me dice “Vale, ¿esto te gusta?”. Ella compra la ropa, pero yo la escojo.

—¿Y cómo te llevás con las redes sociales siendo una nativa digital? Naciste conociendo lo que era un Smartphone…

—A mí no me gusta lidiar con las redes, esto lo hablo claro. Me meto a ver qué pusieron, pero a mí no me gusta hacer lives, no me gusta hacer entrevistas, pero lo hago porque me lo dice el publicista y es mi trabajo. Tengo que hacerlo obligado. Pero en realidad no me gusta. Me gusta cantar, participar en los premios… Pero de ser artista lo único que no me gusta es hacer entrevistas.

—¡Espero que no la estés pasando tan mal ahora! ¿Sentís que te roban la intimidad cuando te entrevistan?

—A veces preguntan algunas cosas que es como “¡oh!” Pero me lo cojo muy normal, tú estás súper bien. Me gusta tu entrevista.

—¡Gracias! Tu cuenta de Instagram es bastante activa, ¿cuándo te diste cuenta de que Rosalía te seguía?

—Yo no la conozco en persona, pero he hablado con Rosalía por Instagram y fue como “¡no puede ser!” No voy a decir lo que ella me ha dicho porque no sé si ella querrá, solo voy a decir que ella es súper cool y la admiro mucho.

—¿Cómo se da que los grandes de la música empiezan a acercarse a vos, como es el caso de Rauw Alejandro con quien hiciste el tema “Extrañándote”?

—Fíjate que no me sale cuando me empiezan a seguir en Instagram, porque me llegan muchas notificaciones a la vez. Cuando veo que me siguen es como que yo digo ¡¿en serio?! Nunca pensé esto…

—¿Qué dicen tus amigas más cercanas de que te siga gente tan famosa?

—No es normal, porque creo que nunca pensé eso, ni mi familia, ni mis amigos. Tengo muchos amigos, pero mi mejor amiga está conmigo desde que íbamos al kínder. Estamos juntas desde que empezamos a estudiar, siempre me ha apoyado mucho, igual que mi familia. Ella es mi amiga más leal.

—Tu último single, “De mí para ti” es otra canción escrita por vos, ¿en qué te inspirás para escribir tus letras?

—Ese coro yo lo escribí hace un tiempo atrás y yo estaba pasando por algo no tan fuerte, porque fue normal, pero me desahogué en esa canción, ese coro me gustó y terminé los versos y eso. Si alguien se la quiere dedicar a una persona muy importante, yo les doy permiso.

–—¿Escribís en una Tablet o en un cuaderno?

—Yo cuando estoy en el estudio no escribo, sino que cojo mi teléfono y grabo una nota de voz. Antes escribía en una libreta. Por eso este teléfono no se puede dañar porque si no se me va la vida. Tiene cosas muy importantes. ¡Por Dios!

—¿Cuánto colaboran tus padres en tu carrera?

—Mi mamá es la que está conmigo, ahora mismo está en el otro cuarto durmiendo. Ella está conmigo siempre y pienso que es mucho trabajo para ella porque además trabaja como consejera en una escuela y además tiene que trabajar conmigo, viajar, pero estamos aquí siempre en altas. Ella está siempre conmigo y también está mi manager, que primero le consulta todo a mi mamá. Por ejemplo, si vamos a hacer un concierto, le consultan, si mi mamá dice que sí entonces recién ahí me lo dicen a mí. Todo es a través de ella porque, literal, ella es la que me controla a mí. ¡Es mi mamá!

—¿Qué hacés cuando estás muy nerviosa antes del show o de grabar?

—Yo soy una persona que a mí lo único que me da ánimo es una gaseosa cola (risas). Y tengo que estar en otra sala escuchando música con audífonos, que mi manager esté ahí diciendo “vamos, Vale, tú puedes” y mi mamá también. Otra persona no me puede dar eso, y no es que me lleve mal con las personas, es que lo siento raro.

—¿Qué artistas de Puerto Rico son tus referentes?

—Yo escucho Residente, no desde que él salió porque yo no existía, pero sí desde que tengo cinco años, lo escuchaba con mi títí. Y Bad Bunny para mí es como ¡guau! No tengo palabras porque él muy grande para mí y aunque yo llegue a ser grande en la música siempre voy a admirarlo mucho. Si te enseño mi teléfono verás que está lleno de fotos de él, de portada, en todos lados…

—¿De dónde viene tu fanatismo por Bad Bunny?

—No lo conozco personalmente, pero sé que él es muy grande y súper único, él es súper callado, siempre está tranquilo, y aunque aún no lo he conocido sé que tiene que ser súper cool. No tengo palabras porque es el artista más completo que existe. Con su música, nunca falla una.

—Tendrían que hacer un dúo…

—¡Obviamente!

