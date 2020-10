Un famoso bailarín se suma al jurado del Cantando 2020 en el próximo ritmo

Ángel de Brito y Laurita Fernández anunciaron quién se suma al jurado del "Cantando 2020" (Video: El Trece)

Ya se empieza a vivir la recta final del Cantando 2020 y, tal como se ha hecho en alguna ocasión en el Bailando, se viene un ritmo muy especial: el súper duelo.

Ángel de Brito, conductor del certamen de El Trece junto a Laurita Fernández, anunció que para establecer qué parejas se enfrentarán se tendrá en cuenta el promedio de cada una: la primera irá con la última, la segunda con la anteúltima, y así sucesivamente. De esta manera, quedarán conformados dos grupos, y entre los peores de cada grupo, el jurado decidirá quién se queda afuera del programa. Para este ritmo, los participantes podrán cantar el tema que deseen, incluso aquellos que ya han entonado.

Ahora bien, lo más destacado no tiene que ver con el formato ni la música de esta ronda, sino con que se suma un nuevo integrante al jurado, que acompañará a Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán.

“Alguna vez se enfrentó con Moria Casán”, “participó del Bailando pero no del Cantando”, “su hijo estuvo alguna vez en la pista más famosa del país”, fueron algunas de las pistas que brindaron los conductores al comienzo del programa a modo de juego, para que los televidentes adivinaran quién es el quinto integrante del jurado. Ya sobre el final de la emisión, con mucho suspenso, develaron la identidad: Flavio Mendoza estará en el programa a partir del martes que viene, cuando comience el nuevo ritmo.

Se trata de una gran noticia para el bailarín y coreógrafo, ya que la semana pasada hizo referencia al difícil momento económico que está transitando al no poder trabajar desde marzo, cuando se decretó la cuarentena obligatoria en la Argentina. “Lamentablemente pensé en irme del país. No es que me quiero ir porque no me gusta mi país, pero llega un momento que te agota. Pensé: ‘Vendo todo lo que tengo y me voy’. No es que voy a trabajar afuera de lo que hago porque va a tardar un montón pero, de última, me pondré un parripollo, no sé”, declaró al ciclo radial Polino Auténtico.

Flavio Mendoza se sumará al jurado del "Cantando 2020" para el súper duelo

El jurado del Cantando 2020 ha sufrido varios cambios desde que comenzó el programa. Originalmente, estaba integrado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepe Cibrián y Moria Casán. Pero a mediados de agosto el dramaturgo de 72 años anunció su alejamiento del certamen por un problema de salud que venía arrastrando una de sus tías y que lo tenía preocupado, sumado a que, según diferentes versiones, habría tenido algunas diferencias con la producción.

“Lamentablemente una de las personas que trabaja en casa a cargo de mi tía Carmen, de 90 años, comenzó a sentir síntomas de COVID-19. Se sometió a un hisopado y se confirmó que es positivo. Por eso toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamiento correspondiente. Esto me impide cumplir mi rol de jurado en el Cantando 2020, pero sí con mi responsabilidad civil como ciudadano”, explicó Cibrián a través de su cuenta en Instagram. En su lugar ingresó Oscar Mediavilla, quien sigue cumpliendo con su tarea como jurado.

El cambio más grande tuvo lugar en octubre, cuando la producción del programa decidió el regreso del BAR, una suerte de “jurado auxiliar”, que tiene la potestad de mantener la nota de los participantes, subirles o restarles un punto. Integrado por Aníbal Pachano, Laura Fidalgo y Lourdes Sánchez. Sorpresivamente, no funcionó y solo formaron parte del programa durante un mes.

Laurita Fernández ya anunció que la mesa que dejó libre el BAR será ocupada exclusivamente por Flavio Mendoza, el nuevo integrante del jurado. “¿Pondrá la mesa al lado de los otros integrantes del jurado?”, se preguntó Ángel de Brito. Moria, Nacha y Mediavilla hicieron una mueca de duda. Karina fue la única que sin dudarlo respondió con una sonrisa.

