El sorpresivo anuncio de Pepe Cibrián que lo aleja del “Cantando 2020″: “Debo cumplir con mi responsabilidad civil”

Pepe Cibrián (Foto: Instagram)

El inicio de la semana comenzó con varios rumores referidos al Cantando 2020, el programa que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito. Si bien el rating está dentro de los parámetros que esperaban, la necesidad de buscar algo más, hace que se peguen volantazos sobre la marcha. Por un lado, con la necesidad de hacer cambios, el murmullo daba cuenta de una salida inmediata de Pepe Cibrián. Un problema de salud que viene arrastrando una de sus tías y que lo tiene preocupado y con la cabeza puesta ahí, sumado a que habría diferencias con la producción, hicieron que se lleve adelante la desvinculación de común acuerdo.

En principio, se sumó a Oscar Mediavilla para ocupar su silla dentro del jurado. Lo reemplazó ayer martes 25, lo va a hacer hoy miércoles y, en principio, se quedará con ese lugar hasta la finalización del programa. Sucede que en las últimas horas, Pepito habló en sus redes sociales y despejó dudas sobre su futuro y por eso se le abre la puerta para continuar a Mediavilla. “Lamentablemente una de las personas que trabaja en casa a cargo de mi tía Carmen de 90 años, comenzó a sentir síntomas de COVID-19. Se sometió a un hisopado que en el día de ayer se confirmó como positivo”, comenzó en su cuenta de Twitter.

El comunicado de Pepe Cibrián (Foto: Twitter)

A continuación, brindó detalles de los pasos a seguir ante este panorama que se le presenta y que lo obliga a tomar medidas. Ante esto, adelantó que no seguirá en el certamen de canto. Por sus palabras, da indicios de que tampoco lo hará dentro de dos semanas, cuando el periodo de recuperación que indican los profesionales de la salud se cumpla. “Por todo esto, toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamientos correspondientes. Esto me impide cumplir mi rol de jurado dentro del Cantado 2020, pero si con mi responsabilidad civil como ciudadano”.

Para finalizar, agradeció y tuvo palabras cálidas para el entorno que lo rodeo dentro del programa. “Agradezco el cariño de todos. Disfruté mucho mi paso por el Cantando. Decidí retirarme agradeciendo el afecto de la producción que se ha portado impecablemente conmigo. Ahora priorizaré nuestra salud quedándome en casa”.

En el comunicado del martes 25, Pepe Cibrián analizaba la posibilidad de regresar al Cantado 2020 (Foto: Twitter)

En la misma línea, de Brito compartió un audio que le mandó el artista luego de definir su situación. Viene de un momento complejo, en el que la enfermedad que afecta mundialmente y su salida del programa producido por LaFlia, la productora que maneja Marcelo Tinelli, se entrelazan: “No dormí en toda la noche, estoy destruido, quiero descansar”.

Ayer martes 25, Pepito habló con Teleshow y se explayó sobre su momento personal que se ve afectado por su entorno. Contó lo que ocurre con su tía y agregó: “Yo tampoco estoy bien…No sé si es por la depresión o por tristeza que me genera esto”, comenzó y prosiguió sobre su continuidad en el jurado: “Los que ellos decidan hacer conmigo ya no es mi problema. Nunca me han dicho ‘usted no sigue’. Si no sigo no es un tema grave. Lo grave es como estamos mi tía y yo, que tengo 72 años”.

En el comunicado que había compartido en el día de ayer, la expectativa del artista era otra. Contó el motivo de su alejamiento, que lo calificó como transitorio, y agregó: “Espero volver pronto”, fueron las palabras que fueron modificadas recientemente para despedirse para siempre del reality.

