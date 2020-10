Ante la visita de Fabián Cubero, Mica Viciconte pasó su peor noche en el Cantando 2020 tras la fuerte crítica de los integrantes del BAR

La devolución de Lourdes Sánchez

A pesar de la presencia de Fabián Poroto Cubero, la nueva presentación de Mica Viciconte en el Cantando 2020 terminó de la peor manera, tras ser duramente cuestionada por los integrantes del BAR que le restaron dos puntos al puntaje otorgado por el jurado oficial del certamen. La participante llegó a la pista acompañada por su compañero Alito Gallo y Ariel Puchetta, cantante de Ráfaga, invitado para ser parte del trío.

Tras devoluciones dispares de Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla-que pidió el BAR- y Moria Casán, la pareja escuchó al resto de los calificadores. A la ex Combate no le gustó para nada las palabras de Lourdes Sánchez y ambas protagonizaron un tenso ida y vuelta. “Vamos a la devolución. Buena táctica de la coach, que le dio pocas frases a Mica (Viciconte) para cantar", comenzó diciendo la actual pareja del Chato Prada.

“No. No fue así. Acá hubo gente que no cantó nada y la han salvado. Nosotros nos dividimos la canción”, aseguró Viciconte. “Fue el show de Ariel, de Ráfaga, con un coro muy trucho. Con todo el respeto que se merece Ale”, respondió Sánchez. “De mí me la banco… Lo poquito que canté, no te gustó. Capaz que como entraste recién, no viste lo anterior, la mejoría que hubo”, contestó Mica. “Lo anterior, no sé. Tengo visto lo tuyo en el Bailando", completó la jurado que decidió bajarle un punto.

La devolución de Laura Fidalgo y Anibal Pachano

Por su parte, Laura Fidalgo dejó la nota tal cual la había puesto el jurado. Aníbal Pachano arrancó diciendo: “No me vas a empezar a cuestionar si miré el show o no porque me lo miré todo. Te quiero decir que sos atrevida". Y luego le advirtió: “No sos María Callas", que desató un intenso enfrentamiento entre el jurado y la famosa.

“Me hizo una broma de mal gusto”, señaló Viciconte. “Si no tenés sentido del humor, punto para abajo. Tenés ganas de pelear porque viniste a eso”, respondió Aníbal. “Ahí están la falta de profesionalismo y de respeto. No vengo con ganas de pelear”, respondió Mica. Pero, Pachano se quedó con la última palabra: “Te voy a comprar un manual del humor. Por eso no vas a crecer, porque no escuchás". Y también le bajó un punto porque la participante le cuestionó que le había faltado el respeto por la comparación.

En la previa, Fabián Cubero fue consultado por Moria Casán: ¿No te molesta que La Bomba Tucumana diga que tenés una voz súper finita, que no existís?”, le preguntó Moria Casán. “No me fue mal, eh...”, respondió el deportista, que luego admitió que lo pone “muy nervioso” ver cantar a su pareja. “Grita bastante, hubo varias quejas de los vecinos”, comentó.

Fabián Cubero en el Cantando 2020

