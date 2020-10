El Gran Premio de la Cocina: Carina Zampini fue malvada y heroína en un juego de roles con Christian Petersen

Carina Zampini interpretó dos roles contrapuestos frente a Christian Petersen (Video: "El Gran Premio de la Cocina", ElTrece")

A lo largo de sus veinticinco años de carrera, Carina Zampini ha conquistado al público con los más variados personajes. Fue la malvada Carla Lucero en Por siempre mujercitas y Ricos y Famosos. Y la villana Ana Guerrico en Padre Coraje. Pero también fue la bella Victoria Bandi, heroína de Dulce amor, entre muchos otros papeles. Y, aunque desde el 2015 está abocada a su rol de conductora televisiva, su esencia actoral se mantiene intacta. De hecho, este viernes aprovechó un segmento de El gran premio de la cocina, el certamen de gastronomía de ElTrece, para hacer gala de su oficio.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Mauricio Asta, uno de los miembros del jurado, si cuando él modificaba su actitud frente a los participantes era como cuando ella debía componer un rol determinado para una tira. “Cuando vos cambiás así tan radicalmente tu imagen, ¿es como un actor? Yo, por ejemplo, soy actriz y tengo que hacer un personaje y soy, no sé, una chica deportista que tiene ropa deportiva y me muevo de una manera. Y si soy una empresaria y tengo tacos, me muevo de otra”, dijo cambiando su lenguaje corporal casi de manera instintiva.

Entonces, el jurado le pidió que caminara como si fuera la empresaria. Pero, profesional como es, Zampini optó por improvisar un guión antes de meterse en ese rol. Y eligió como partenaire, ni más ni menos, que al chef Cristian Petersen. “Mirá, le voy a entregar unas cositas a Chris. ¿Es el jefe que me quiero levantar o es un jefe cualquiera?”, le consultó a sus compañeros.

Pero, en ese momento, Felicitas Pizarro tuvo una idea mejor. “No es el jefe, él es tu cadete”, le dijo. Y Carina aceptó el desafío, pero volvió a pedir detalles: “¿Me lo quiero levantar? ¡Era lo único que le importaba!” Petersen, frente al debate, aseguró que eran El groncho y la dama, recordando el famoso sketch que interpretaban Hugo Arana y Cristina del Valle en Matrimonios y algo más. Y Zampini dudó. “¿O lo ninguneo?”, dijo. A lo que Asta respondió: “Sí, sé mala”.

Con esta información, la actriz tuvo elementos suficientes como para interpretar su papel. Y, enseguida, trasformó su rostro, se puso seria, se acercó a Christian y, arrojándole unos papeles sobre el escritorio, le dijo en tono seco e imperativo: “Los quiero para las dos”. El aplauso de sus compañeros, obviamente, fue inmediato. Pero, no conforme con esa demostración, Felicitas pidió otra toma. “Ahora te lo querés levantar”, la desafió. Y Carina no titubeó.

“¿Ahora me lo quiero levantar?”, dijo a la vez que se iba metiendo en personaje. Entonces, su rostro se iluminó y empezó a caminar sensual hasta donde estaba Petersen. Ya frente a él, lo miró a los ojos con una sonrisa irresistible y le susurró: “¿Está listo?” A lo que el chef sólo atinó a decir que “sí”. “Me lo llevo”, le respondió entonces Zampini, mientras se volteaba sin dejar de observarlo.

Al ver la efectividad de sus interpretaciones, la misma actriz festejo y, en tono irónico, le preguntó a Asta: “¿Qué más querés que te haga?”. “¡Con dos idas a un empleado, fijate la versatilidad!”, dijo asombrado el chef. “Claro, porque de pronto me doy cuenta de que es una parte que tengo como ahí, tranquila”, explicó entones Carina. Y Mauricio le sugirió: “Sacala del clóset cada tanto que nos hacés feliz”.

