La palabra de Juan Marconi tras el escándalo en la final de “El gran premio de la cocina”: el desplante de Dana y la angustia de Carina Zampini

Las lágrimas de Carina Zampini por el desplante de Dana (Video: "El gran premio de la cocina", El Trece)

El final de la octava temporada de El gran premio de la cocina se dio en medio de un escándalo. Luego de que Christian Petersen - el integrante del jurado- anunciara que Matías Mitolo se consagraba ganador del certamen y que recibiría 400 mil pesos de premio, Dana Martucci, subcampeona, se retiró del estudio sin mediar palabra.

De inmediato, Carina Zampini -conductora del ciclo junto a Juan Marconi- se mostró desbordada por la situación y no pudo evitar contener las lágrimas. “Elegimos entenderla porque a veces hay que intentar ponerse en el lugar del otro para comprender sus emociones en el contexto que nos toca vivir. Nos hubiera encantado que pudiera felicitar a Matías, que ha ganado esta octava temporada de muy buena ley", indicó la actriz mirando a cámara y esperando que la subcampeona viera su mensaje.

"Ojalá, Dana, tengamos la posibilidad de vernos en algún momento. Yo, en representación de un equipo enorme que hay acá, te mando un beso enorme y lamentamos profundamente esta situación que, por una decisión tuya que respetamos, estamos atravesando todos”, agregó Zampini visiblemente conmovida por la final que quedó opacada por el desplante de la participante.

El anuncio de Matías como ganador y el abandono de Dana (Video: "El gran premio de la cocina", El Trece)

En diálogo con Teleshow , Juan Marconi se refirió al escándalo que tuvo lugar el viernes pasado durante la final de El gran premio de la cocina. “La verdad es que nos sorprendió. En ocho finales, es la primera vez que nos pasó. No lo esperábamos”, admitió el conductor y opinó sobre la actitud de Dana: “Lo que pasó me parece que es entendible. El enojo, la frustración, puedo no compartirlo pero no la puedo juzgar. Fue algo más espontáneo. No lo comparto, pero puedo entender que le pasó”.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que la participante haya criticado al ciclo luego del desplante al aire: “Sí hacer vivos, y hablar me parece que ya es un poco más innecesario. Pero son cosas que con el tiempo pasan”. Por su parte, aseguró que tiene “muy bien vínculo” con Dana por su paso por el ciclo en las temporadas anteriores. “Me parece talentosa y buena mina, pero no hablé de lo que pasó”, remarcó.

Juan Marconi conduce "El gran premio de la cocina" junto a Carina Zampini

Por su parte, contó la angustia que sintió Carina Zampini, quien se mostró conmovida por la situación. “Cari es muy profesional. Lleva el programa muy para adelante y lo vive muy intensamente, en el buen sentido”, sostuvo su compañero. “Obvio que le afectó, pero fue una cuestión del momento -continuó-. No se quedó afligida, simplemente fue la sorpresa y la angustia porque siente un cariño especial por todos los que hacen el programa”.

“Son cosas que pasan, es televisión. Tampoco es tan grave lo que sucedió”, continuó Marconi buscando bajar el tono de la polémica, y de cara a la novena temporada de El gran premio de la cocina, que comienza este lunes y que tendrá como participantes a los ganadores de las ediciones anteriores. “La vivimos con mucho entusiasmo. El hecho de que sea la temporada de los campeones implica que va a subir el nivel tanto de la cocina como de la exigencia del jurado. Ya conocemos a los que vienen y eso está bueno porque hay buena energía y buena onda”, indicó el conductor.

Carina Zampini y Juan Marconi, conductores de "El gran premio de la cocina"

Luego del desplante al aire en la emisión del viernes pasado, Dana Martucci se expresó a través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram y allí despotricó contra del exitoso ciclo de las tardes de El Trece. “Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar”, dijo sobre el jurado que integran Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta.

“Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto -aclaró-. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating”.

