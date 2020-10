Cande Tinelli se quejó de una foto retro que publicó su madre, Soledad Aquino, quien le respondió: “Ella me vive gastando”

Soledad Aquino habló del reclamo de Cande Tinelli por postear sus fotos de niña (Video: "Pampita Online", NetTV)

En más de una oportunidad, Cande Tinelli ha subido imágenes y videos de Soledad Aquino, sin permiso, a sus redes sociales. De hecho, hace pocos días, la “escrachó” por un llamativo barbijo plateado que ésta se había comprado y que tenía la particularidad de pegarse a su cara cada vez que respiraba, lo que a la cantante le había causado mucha gracia. Sin embargo, con humor, Lelé se quejó de que su madre posteara fotos retro de ella junto a su hermana. “Mamá en Insta nos liquida”, puso en una de sus historias, arrobando a Mica Tinelli y replicando la imagen que, supuestamente, no le gustaba.

¿Qué dijo Soledad al respecto? En un audio que Paula Galloni difundió en Pampita Online, por Net, la madre de la it girl minimizó el reclamo de su hija. “No se enojan las chicas, ¿eh? Me gastan, me viven gastando siempre... Sobre todo Candelaria, que es una ácida. Me saca la ficha al toque de cualquier cosa”, aseguró Aquino.

Y luego recordó el episodio del tapabocas, en el que ella había sido víctima de las burlas de su hija. “Yo salí para hacerme la fashion con un barbijo plateado que me compré acá a la vuelta a cien pesos. ¡A lo Moria Casán! Y Candaleria me filmó y lo publicó para sus treinta mil seguidores”, explicó Soledad, sin tener en cuenta que, en realidad, la cantante tiene más de cuatro millones doscientos mil seguidores en su Instagram.

El posteo de Soledad Aquino

¿Si ella se enojó por eso? “A esta edad, me cagué de risa igual que ella... Ella se ríe de mí, pero yo me reí con ella”, explicó Aquino. Y después contó por qué había decidido postear la foto que en la que se la ve junto a sus hijas, cuando eran niñas, arriba de un carruaje. Imagen que acompañó con la frase: “Tiempos felices” .

“Me pareció re tierna esa foto. Yo tenía un ranchito divino en Loma Verde. No había basurero, porque no pasaba por ahí. Era campo, campo, campo... Entonces, había que cargar la basura y llevarla hasta la ruta. Yo me iba sola con Pícaro, el caballo. Pero ellas, que estaban con mi vieja, empezaron: ‘Mamá llevanos, mamá llevanos’. Porque les encantaba andar en sulky. Y fuimos hasta la ruta, que eran cincuenta cuadras, ponele”, relató Soledad sobre el día en que tomaron esa foto.

Y luego explicó cuál fue el motivo que la llevó a publicarla. “La subí porque son mis hijas y yo las parí, nada más. Y la subí con toda ternura porque la encontré de casualidad. ¿Viste cuando estás borrando fotos? Bueno, me dio hiper ternura”, concluyó Aquino. Y Carolina Pampita Ardohain, al escucharla, le dio toda la razón. “La entiendo perfecto porque las mamás siempre los vemos divinos a nuestros hijitos”, dijo la modelo.

Soledad Aquino y Cande Tinelli (Foto: Instagram)

Soledad debutó en Instagram hace apenas cuatro meses, compartiendo fotos de ella en el campo, algunas con sus hijas y varias imágenes retro. Y se divierte mucho con los posteos, incluso, con los que hace su hija menor en tono de broma. “Aunque me viva gastando la amo con mi alma”, había publicado hace poco junto a una foto en la que se la ve abrazada a Cande. Y ella le comentó: “Siempre con amoooor... jajaja. ¡Te amo mucho!”

SEGUÍ LEYENDO

Juanita Tinelli viajó a Miami con su novio, Mika Bonomi

Una araña enorme en la cabeza: el nuevo tatuaje de Cande Tinelli

Marcelo Tinelli se conmovió al ver a su hijo Lorenzo entretenido en el Cantando 2020: “No quiere volver a casa”

Cande Tinelli debutó como actriz en una producción de su ex novio Nacho Lecouna: las repercusiones en su familia