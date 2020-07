El desafiante mensaje de Cande Tinelli contra los haters que criticaron su look

Candelaria Tinelli

Primero, Marcelo Tinelli fue noticia por su separación de Guillermina Valdés, y luego lo fue Candelaria Tinelli, la segunda de sus cinco hijas, quien confirmó que rompió con el futbolista Federico Giuliani, su novio.

Pues bien, estos días la joven diseñadora e influencer parece reaccionar a la hora de expresarse en las redes sociales. Y lo demostró con una fuerte publicación que subió a su cuenta de Instagram este sábado por la tarde

“Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias.” (SIC), escribió Lele.

Foco constante de la maldad de los haters, esta vez Cande decidió responder a quienes le cuestionaron algo vinculado a su imagen, al subir una foto de frente donde muestra sus tres tatuajes de su cara y un rapado a cero bajo el pelo.

En uno de sus últimos posteos, Cande mostró su nuevo look: teñida de color negro. “Volvió para quedarse, perris”, escribió la it girl, en la publicación que superó más de 100 mil likes y muchos comentarios positivos. Y claro, de los otros.

También fue criticada y quienes la llamaron hace unos días “chica de plástico”. “Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas hechas, tengo siliconas y no son plástico. Me operé la nariz y tampoco tiene plástico. Y la boca obvio que me pongo relleno, no es plástico tampoco”, detalló la joven, enumerando todos los “retoques” que se hizo.

“Igualmente, si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las dos tetas”, desafió la cantante. Acto seguido, se abrió el cuello de la remera y mostró el tatuaje que tiene cerca de su pecho, en el que afirma: “El que puede, puede y el que no, critica”.

Cande Tinelli y su último novio Federico Giuliani

En marzo de este año, días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, Cande Tinelli presentó a Federico Giuliani como su nuevo novio.

En aquel entonces, se supo que la artista plástica y el futbolista oriundo de Rafaela -que actualmente juega en Belgrano de Paraná- se conocieron a través de Lisandro López, el jugador de Boca y novio de Mica Tinelli.

Sin embargo, en las últimas horas la joven volvió a usar sus redes para hablar de la ruptura. “¿Seguís de novia? ¿Cómo llevan la cuarentena?”, preguntó una usuaria. “De novia conmigo misma”, respondió Cande junto a una foto junto a su hermano menor y agregó: “La cuarentena la llevamos un poco así”.

