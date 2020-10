Marcelo Tinelli se conmovió al ver a su hijo Lorenzo entretenido en el Cantando 2020: “No quiere volver a casa”

Las aventuras de Lorenzo Tinelli en el estudio del Cantando 2020 (Video: Instagram)

Marcelo Tinelli llevó por primera vez a ShowMatch a Lorenzo, su hijo con Guillermina Valdes, el 18 de julio de 2014. En aquel entonces, el pequeño tenía tres meses e ingresó al estudio en brazos de su padre.

Seis años después, las circunstancias cambiaron por completo: Lorenzo dejó de ser un bebé para pasar a ser un nene que cursa -desde su casa- el primer grado; y el estudio del programa más famoso del país se trasladó desde las oficinas de Ideas del Sur hacia La Corte, en donde se encuentra la productora LaFlia, actual empresa de Tinelli.

De más está decir que entre aquel 2014 y 2019, Lolo -como llaman cariñosamente sus seres queridos a Lorenzo- ha ido en reiteradas ocasiones al estudio de ShowMatch. Sin embargo, en lo que va del 2020, el pequeño todavía no había asistido ya que su padre este año no hizo el popular Bailando porque no era compatible con los protocolos que deben aplicarse a la pandemia del coronavirus. Es por eso que LaFlia produjo el Cantando 2020 con la conducción de Laurita Fernández y Ángel De Brito.

Dante -el hijo mayor de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega- tiene un gran talento musical y se sumó al equipo de trabajo de algunos coaches del certamen de canto. Es por eso que comenzó a ir de manera frecuente a la productora. En las últimas horas, lo hizo acompañado de su hermano menor, quien se mostró feliz de haber vuelto al estudio de su padre.

Lorenzo corriendo en los estudios de La Corte, en donde se lleva a cabo el Cantando 2020

Según compartió el conductor en sus redes sociales, Lolo corrió por el estudio, bajó las escaleras que alguna vez bajó en brazos de su padre y hasta se animó a jugar a ser camarógrafo. Ayudado por el Gurka -histórico empleado de Ideas del Sur y ahora LaFlia- , el pequeño hizo algunos movimientos y tomas con la cámara.

“Me muero de amor con mi hijo que no quiere volver a casa y dice que se queda al vivo del Cantando 2020. Está hecho todo un camarógrafo jaja. Está mejor que el Gurka, ¡¡¡nuestro cámara de años!!! Aguante Lolo”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter junto a un video de su hijo en los estudios de La Corte.

Una de las fotos que Marcelo Tinelli publicó en su cuenta de Instagram

Por otro lado, también compartió en Instagram otro video de Lorenzo corriendo por las instalaciones, y grabado por su hermano Dante. “Lolo entra al estudio y a mí me agarra extrañitis”, aseguró el conductor sobre sus ganas de regresar a la pantalla chica.

En las últimas semanas, Marcelo estuvo en su productora grabando algunas secciones del programa especial de humor que se verá en la pantalla de El Trece el próximo lunes 26 de octubre. En un principio se iba a emitir a través de las redes sociales el domingo 25 de octubre, sin embargo, luego de una charla privada entre el conductor y Adrián Suar -jefe de programación del canal-, llegaron al acuerdo de que sea un día semana.

El regreso de Tinelli es una gran apuesta para lograr vencer en rating a Masterchef Celebrity, el ciclo gastronómico que conduce Santiago del Moro por Telefe y que desde que comenzó -el lunes pasado- le ganó al Cantando 2020.

