Cande Tinelli debutó como actriz en una producción de su ex novio Nacho Leocuna: las repercusiones en su familia

El debut de Cande Tinelli como actriz (Video: Instagram)

Cande Tinelli presentó a Nacho Lecouna como su novio en la fiesta de fin de año del Bailando 2010. Con algunas idas y vueltas, la relación duró aproximadamente cuatro años y, en una demostración de madurez de ambas partes, el amor entre ellos mutó en una amistad que perdura hasta el día de hoy.

Ambos tuvieron otras relaciones que se hicieron públicas: él, por ejemplo, mantuvo un noviazgo de un año con Soledad Fandiño, mientras que ella salió con Facu Masini, Luca Bonomi y Federico Giuliani, entre otros. De todas formas, el vínculo entre ellos se mantuvo intacto e, incluso, Nacho produjo un videoclip de la cantante en 2018, llamado “Yo”, que generó gran repercusión en su momento.

Nacho, hijo del productor televisivo Raúl Lecouna, es director de cine y a través de su cuenta en Instagram suele subir videos con mucha producción: cualidad que se puede apreciar desde el guión, las actuaciones y la calidad de la grabación. En esta oportunidad, eligió a Cande Tinelli para participar de uno de ellos, junto a otras dos personas.

El video se titula “Dígalo con mímica”, y se lo puede ver a Lecouna interpretando a un psicópata que quiere participar de ese juego, pero todo termina de la peor manera. Cande, por su parte, es la que intenta adivinar a qué película hace referencia el personaje de su ex pareja, y no puede evitar escandalizarse ante el inesperado desenlace.

Cande Tinelli junto a Nacho Leocuna y Mica Tinelli, en el 2016 (Foto: Verónica Guerman / Teleshow)

La cantante y diseñadora subió el video a su propia cuenta en Instagram y ya sumó 250 mil reproducciones. Muchos de sus cuatro millones de seguidores se manifestaron al respecto y destacaron la participación de Cande en la producción de Nacho Lecouna. Los comentarios más importantes, por supuesto, fueron de los integrantes de su familia, quienes rieron con la actuación de la joven.

Marcelo Tinelli escribió “jaja excelente”, mientras que su hermana Mica manifestó “muy bueno”. El propio Leocuna, por su parte, expresó “¡era muy fácil!”, en clara alusión a la película que debía adivinar el personaje de Cande en el video.

Los demás seguidores le pidieron a Cande que continúe participando en estos videos. “Por Dios, qué manera de reírme con el grito final”, escribió un follower. “Ya estoy para empezar a jugar de esa manera con mis hijos”, manifestó otro, con emojis sonriendo. “Amé, quiero más”, pidieron.

El debut de Cande Tinelli como actriz recibió la aprobación de sus seguidores

Recientemente, Cande manifestó su enojo con las políticas de privacidad de Instagram. La joven había subido una imagen suya frente al espejo, arrodillada, y con una mano agarrando el pantalón, como si estuviese a punto de quitárselo. “Mi cuerpo pide pista”, escribió en el epígrafe. La publicación no pasó desapercibida por sus seguidores pero de un momento para el otro, el posteo desapareció.

“Me censuraron esta publicación -explicó luego la artista, al subir la foto nuevamente-. Me parece gracioso porque no entiendo qué tiene de sexual y, a la vez, me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente”. Y concluyó: “Me tienen podrida: que la cola, que las lolas… Solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso”.

Cuestiones como la que vivió Lelé se vienen replicando con mayor asiduidad dentro de Instagram. En los últimos meses, durante la cuarentena en la Argentina, se dieron varios casos dentro del mundo del espectáculo. Y los famosos salieron a criticar el accionar de la red social en casos puntuales, como Noelia Marzol y María Julia Oliván.

