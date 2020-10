Germán Paoloski habló de sus deseos de casarse y Sabrina Garciarena lo apuró en vivo: “¿Vos me estás haciendo una propuesta formal?”

Germán Paolosky y Sabrina Garciarena anunciaron su casamiento (Video: "El noticiero de la gente", Telefé")

La noticia tenía que ver con la vuelta de los casamientos en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, con protocolos que incluyen ceremonias al aire libre y no más de diez invitados en el Registro Civil. En ese contexto, Germán Paoloski, conductor de El noticiero de la gente, por Telefé, manifestó su deseo de contraer enlace con Sabrina Garcierena, su pareja y madre de sus hijos León (6), Beltrán (3) y Mía (5 meses). Y la producción del informativo no dudó en comunicarse con la actriz para comprobar qué tan en serio iba la propuesta y si la actriz estaba de acuerdo con la idea de formalizar la relación.

“Yo creo que voy a estar pasando por el Registro Civil el año que viene", dijo el conductor en medio del informe, para sorpresa de sus compañeros. Y reconoció que estaba viviendo en la “ilegalidad”, por estar en concubinato, pero dijo: “Me voy a casar, pero no en cuarentena. Yo me caso y quiero fiesta”. Sin embargo, con un toque de humor y frente a un graph que ya anunciaba su boda, Paoloski agregó que cabía la posibilidad de que Sabrina le dijera que no...

Fue entonces cuando, para despejar dudas, apareció al aire vía Zoom la mismísima Garciarena. “Por un lado me pareció divino que la gente se pueda volver a casar. Pero, por el otro, es triste ver tan pocas sillitas. Yo me quiero casar, si me caso, con toda la gente que quiero”, comenzó diciendo la actriz.

Pero Paoloski hizo un punto en el testimonio de su pareja. “Hay dudas, igual, en ese ‘si me caso’. Vos deberías decir, Sabri, ‘cuando nos casemos’, que es un hecho...”, le dijo mirando a cámara. Y ella le respondió: “Mi amor, cuando nos casemos. Pero bueno, hace once años que estamos juntos. O sea, ¿me estás haciendo una propuesta formal?”.

Germán y Sabrina llevan once años en pareja

Sin embargo, el conductor dejó en claro que esa no era la mejor forma de pedirle matrimonio a su mujer. “Sabri, lo dije antes: te tengo que hacer una propuesta como corresponde. Esto, al aire, no va. Pero bueno, estaba en el Registro Civil y demás y dije que me gustaría el año próximo, cuando se libere un poco...”, le explicó a la actriz. “Te agarró ganitas”, le retrucó divertida ella, mientras su hijo Beltrán se reía en sus regazo y decía que “sí”. Pero Paoloski insistió que iba a haber un pedido a la altura de las circunstancias: “Vos te merecés más que esta parodia que estamos haciendo acá”.

Hablando seriamente, Garciarena reconoció el tema del casamiento lo venían "pensando hace bastante ya”. Y Germán dijo que la idea era concretarlo cuando estén dadas las condiciones. “De esta manera es muy triste, yo quiero más gente”, dijo. A lo que Sabrina agregó: “Mas gente y una propuesta más privada, más linda, más romántica...”.

En ese punto, Paoloski explicó: “Sabri se casó muchas veces en ficción, muchas veces... Y tiene que casarse en la vida real” . "Aparte fueron casamientos importantes en la ficciones. Así que, en la vida real, yo espero como mínimo algo parecido“, le retrucó ella. "¿Parecido? ¡Mucho más!”, señaló el conductor.

Finalmente, cuando todo el staff del noticiero se estaba preparando para la gran boda, Sabrina concluyó: “A Ger le gustan las fiestas grandes, con mucha gente. Yo, más tranqui. Pero sí que sea bien planeada, que sea linda”.

