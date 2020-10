La respuesta de Jorge Rial a Patricio Giménez: “Ojalá podamos encontrarnos cara a cara para enseñarte un par de cosas de la vida”

El descargo de Jorge Rial tras las desafortunadas declaraciones de Patricio Giménez (Video: "Intrusos", América)

Lejos de atenuarse, la disputa entre Jorge Rial y Patricio Giménez acaba de escribir un nuevo capítulo. Esta vez con fuertes palabras del conductor de Intrusos, quien respondió desde su programa la repudiable amenaza que en estas horas el hermano de Susana Giménez pronunció a a través de un posteo en las redes sociales, caracterizado como El Guasón.

“Volvió a hablar el mantenido: así lo llaman ahora. No sé el nombre porque no me acuerdo cómo se llama el que le come la billetera (a Susana), el bueno para nada”, comenzó Rial a pura ironía, y de inmediato consideró que si bien cualquiera puede superar la inutilidad “con perseverancia, laburo y ganas”, hay un defecto que no se supera: “La cobardía te va a acompañar toda la vida. Cuando sos un cobarde, sos un cobarde”.

De inmediato, el periodista argumentó el uso del calificativo. “Salió a contestarme ejerciendo violencia, hablando de mi mujer (la nutricionista Romina Pereiro). ¿Qué tiene que ver con esto? Ojalá tuvieras la mitad de su dignidad, de lo que labura de su historia de vida. Vos, no tenés nada. Pero esto se ha puesto de moda: los inútiles hablando de la mujer", lamentó.

Luego de desear por la pronta mejoría de su madre (el cantante informó que tiente cáncer), y porque su abuela de 98 “pueda vivir muchos años”, Rial acercó otro anhelo personal. “¿Patricio es su nombre, no? Ojalá que la vida haga que nos podamos encontrar cara a cara. Sería hermoso porque me gustaría enseñarte un montón de cosas de la vida que no sabés”.

Patricio y Susana Giménez

Y detalló todo lo que le explicaría: “A trabajar mucho, a romperte el culo, a no tener hermanos y padres famosos, a abrirte camino solito por la vida, a no romper un billete (en un video de Instagram Giménez destroza uno de 1000 pesos); a no ser un mantenido, a tener dignidad. Porque cuando muchas veces no tuve trabajo, tuve la dignidad de llevar adelante la desocupación, que es terrible. Vos no sabés de qué se trata, en absoluto”.

En varios tramos de su descargo el periodista reparó en la figura de Susana Giménez, como cuando le dijo al cantante que la conductora hizo en Argentina “toda la plata que vos ahora te estás masticando”. “Más allá de que es una diva, se rompió el culo para tener lo que tiene. Mucho”, reconoció. Y además, habida cuenta de que Patricio despreció el periodismo de espectáculos, puntualizó: "Lo que hace ella es de una frivolidad absoluta, como lo que hacemos nosotros. No es una científica que está buscando la vacuna contra el covid; es una presentadora de televisión excelente”.

“Hizo toda su guita hablándole a la gente que vos despreciás -continuó-. Ese billete que vos estás rompiendo, porque es de Susana, se lo ganó gracias a la gente que vos despreciás y que todos los días la veía, con los llamados telefónicos. Cuando arrancó en Canal 7, porque empezó en un canal del Estado, vos, que tanto puteás al Estado, colapsó Entel. Vos no sabés lo que era Entel”.

Y previo a darle paso a un móvil desde Punta del Este, donde Patricio Giménez pasa la pandemia, alojado en La Mary, Rial concluyó: “(Susana) te da de comer, te da la plata para que boludees, para que compres todo lo que te metés adentro, no sé qué séra. Esa mujer que está al lado tuyo, que es tu hermana y te mantiene, no debería. Porque Patricio es mayor de edad, ¿no?”. Precisamente mañana, el hermano de la diva celebrará 45 años.

Uno de los polémicos mensajes de Patricio Giménez (Instagram)

El entredicho se originó el sábado, con un video que el sobrino de Mercedes Mecha Sarrabayrouse publicó en sus redes sociales, con duras críticas a la gestión del Gobierno nacional, revelando cómo la crisis social y económica lo afectaría a nivel personal.

“Desde la comodidad del exilio dorado, laburando de ‘hermano de...’, opina sobre la Argentina -retrucó Rial-. Habla de que no lo dejan ver a su mamá, que tiene cáncer. Te podés venir al país a ver a tu mamá. Te fuiste con ella enferma, elegiste ir a rascarte los huevos en Punta y abandonar a tu mamá acá… También dice que no puede ver a su abuela. ¿Sabías que podía pasar algo y ahora te agarra la desesperación?”-

