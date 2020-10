Fuerte descargo de Carolina Haldelmann, la panelista de Pampita, luego de la difusión de un video suyo barriendo desnuda

Haldemann se quejó de las burlas y los comentarios negativos que recibió en las redes sociales

Varias integrantes del programa Pampita Online fueron víctimas de los hackers. Primero fue el caso de la conductora Carolina Ardohain y luego las panelistas Barby Franco, Matilda Blanco y Carolina Haldemann. En este último caso, la situación fue más delicada porque no solo tomaron sus redes sociales, sino que también entraron a su computadora. Lo peor es que viralizaron una grabación en la que aparece desnuda en su hogar.

“Hablé con un especialista en informática, Gustavo Talaván, y me dijo que lo que hicieron fue una camfecting, que es cuando te toman la cámara y el micrófono de la computadora o del celular”, explicó la panelista en diálogo con Teleshow. Y aseguró que, aunque sabía perfectamente que el video difundido era del viernes pasado, no tenía la menor idea de cuánto tiempo llevaba siendo observada en su casa.

Luego, Haldemann explicó: “En el video estoy desnuda porque venía de tomar sol y tenía la malla mojada. Así que, después de descargar algunas cosas en la computadora, me fui a colgar la bikini al balcón y me quedé con las zapatillas puestas para barrer antes de irme a bañar. Agradezco que la definición de esa cámara no es tan buena, porque si no se vería todo. Pero no es nada agradable que se difundan esas imágenes”.

Carolina Haldemann y Pampita

La conductora y actriz se sorprendió al recibir comentarios negativos en las redes sociales que la cuestionaban por diferentes motivos. Furiosa, hizo un descargo en su cuenta de Twitter: “Que no barra así, que me conviene ir a cama solar, que seguro estoy promocionando algo, otra que mañana la vemos en el Cantando... Algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que vine a depositar su mierda en la desgracia ajena".

“No voy a hacer un streaming, ni estoy promocionando una palita del chino. Por qué no son más solidarios y no tan basuras tratando de ponerse en el lugar del otro. Me paso a mí, pero a vos que estás tirándome tu mierda te puede pasar. No juzgues sin saber”, señaló Carolina en la red social.

Carolina Haldelmann

Los tuits de Carolina Haldemann

“No escribas para hacer sentir mal al otro, que ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere. No tiene que dan explicaciones por eso existe la intimidad y la privacidad”, manifestó, enojada por las críticas.

Por último, la panelista del ciclo de NET TV escribió: “Tapa la cámara de tu computadora y descarga un antivirus y báñate en buena onda porque la vida es un búmeran. ¡Que no te suceda! Y si te pasa, no vas a recibir mi mensaje tirando mierda. De eso si podés estar seguro”.

Carolina Haldelmann

La periodista no se quedó callada y expresó su indignación

Carolina explicó que su computadora había quedado abierta porque había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos. La única aplicación que había abierto ahí era Twitter, que también se la hackearon. Más tarde, le empezaron a llegar mensajes de varios conocidos que le preguntaban si había publicado ese video en el que aparece desnuda. Ahí fue cuando quiso entrar a su cuenta y no pudo.

Tal como le recomendaron, la periodista formateó la computadora para volverla al estado de fábrica. Y le iba a colocar un antivirus para evitar este tipo de intromisiones. Sin embargo, es probable que el hacker tenga más material suyo en su poder. “No sé si entró a mis archivos ni lo que grabó. Pero la verdad es que es aterrador que te filmen adentro de tu casa sin que vos sepas. Porque no es que yo tenía un video porno y me lo robaron: me grabaron y me escucharon quién sabe por cuánto tiempo. Es una violación a la intimidad y no te lo esperás. La verdad es que me dio mucho miedo. Es más: mi computadora la cerré y la guardé en un cajón”, finalizó.





Seguir leyendo

Sofía Vergara y Kelly Osbourne marcaron tendencia con sus looks, Jennifer Aniston fue vista en un hospital y La Roca Johnson paseó en familia: celebrities en un click

Fue productor, hizo radio y televisión, y hoy es parte de una obra erótica: Tucu López, el nuevo amor de Jimena Barón

“No merezco semejante desaprobación”: Fede Bal enfrentó a Germán Martitegui y protagonizaron un tenso cruce en Masterchef Celebrity

Vendió millones de discos, pero no vio ni un dólar, fue telonero de los Stones, y nunca trascendió: la historia de Spencer Davis