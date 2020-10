Hackearon a una panelista de Pampita y difundieron un video suyo barriendo desnuda: “Es aterrador que te filmen adentro de tu casa”

Carolina Hadelmann y Pampita (Foto: Instagram)

Primero hackearon a Carolina Pampita Ardohain. Después a dos de las columnistas de Pampita Online: Barby Franco y Matilda Blanco. Y ahora, la nueva víctima de este ciberdelito en el ciclo de NetTV fue la periodista Carolina Haldemann. Pero, con ella, la situación fue mucho más delicada, ya que no sólo tomaron sus redes sociales sino que también entraron a su computadora. Y, lo que es peor, viralizaron una grabación en la que se la ve completamente desnuda en la intimidad de su hogar.

“Hablé con un especialista en informática, Gustavo Talaván, y me dijo que lo que hicieron fue una camfecting, que es cuando te toman la cámara y el micrófono de la computadora o del celular”, explicó la panelista en diálogo con Teleshow . Y aseguró que, aunque sabía perfectamente que el video difundido era del viernes pasado, no tenía la menor idea de cuánto tiempo llevaba siendo observada en su casa.

La periodista había dejado la computadora abierta después de una clase de inglés y desde ahí la grabaron

¿Cómo se enteró del hackeo? “Mi computadora había quedado abierta porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos. Y la única aplicación que había abierto ahí era Twitter, que también me lo hackearon. Yo me di cuenta a noche, cuando me empezaron a llegar mensajes de Paula Galloni, que trabaja conmigo, y otros conocidos, preguntándome si yo había publicado ese video y mandándome capturas de pantalla. Ahí fue cuando quise entrar a mi cuenta y no pude porque me daba error”, explicó Haldemann.

Según relató Carolina, en ese momento pudo recuperar su Twitter cambiando la contraseña para borrar el video en cuestión. Pero después se lo volvieron a hackear y ya no pudo volver a acceder a su cuenta hasta el día miércoles. “No sólo volvieron a publicar la grabación, sino que también se la mandaron a todos mis contactos”, señaló la periodista. Y remarcó que las imágenes están editadas, por lo que posiblemente hayan pasado mucho tiempo observándola desde su computadora. “Yo no tardo un minuto en barrer. Y limpié toda la casa, pero las partes en las que no se me ve no aparecen”, explicó.

Carolina no sabe desde cuándo la estaban observando (Foto: Instagram)

Tal como le recomendaron, Carolina formateó la computadora para volverla al estado de fábrica. Y, ahora, le va a colocar un antivirus para evitar este tipo de intromisiones. Sin embargo, es probable que el hacker tenga más material suyo en su su poder. “No sé si entró a mis archivos ni lo que grabó. Pero la verdad es que es aterrador que te filmen adentro de tu casa sin que vos sepas. Porque no es que yo tenía un video porno y me lo robaron: me grabaron y me escucharon quién sabe por cuánto tiempo. Es una violación a la intimidad y no te lo esperás. La verdad es que me dio mucho miedo. Es más: mi computadora la cerré y la guardé en un cajón”, confesó la periodista.

Finalmente, frente al interrogante de por qué se la veía haciendo la limpieza de su hogar sin ropa, Haldemann explicó: “En el video estoy desnuda porque venía de tomar sol y tenía la malla mojada. Así que, después de descargar algunas cosas en la computadora, me fui a colgar la bikini al balcón y me quedé con las zapatillas puestas para barrer antes de irme a bañar. Agradezco que la definición de esa cámara no es tan buena, porque si no se vería todo. Pero no es nada agradable que se difundan esas imágenes”.

Haldemann quedó con miedo y no quiere volver a usar su computadora (Instagram)

Por el momento, la periodista no realizó ninguna denuncia por este delito. Sin embargo, está pensando en presentarse en la Comisaría 31 de Capital Federal, que es la que le corresponde por su domicilio, para que se investigue el hecho y se determine quién fue la persona que atentó contra su privacidad.

