“No merezco semejante desaprobación”: Fede Bal enfrentó a Germán Martitegui y protagonizaron un tenso cruce en Masterchef Celebrity

Fede Bal y Germán Martitegui

Fede Bal fue el gran protagonista del programa del domingo pasado de Masterchef Celebrity, el exitoso certamen gastronómico de Telefe conducido por Santiago del Moro, y no precisamente por elaborar buenos platos con una corvina, como indicaba el desafío de la jornada. El hijo de Carmen Barbieri se llevó todas las miradas -las de sus compañeros y también las de los usuarios de las redes sociales- por la tensión que se sintió entre él y el jurado Germán Martitegui a lo largo de toda la emisión.

Martitegui es el integrante más severo del jurado, y desde que comenzó el certamen está a la vista que Fede Bal no es santo de su devoción. No hay feeling, dirían algunos. Y si el joven actor tenía pensaba convertirse, por algún motivo, en el “niño mimado” del chef, en el programa del domingo quedó claro que no hay posibilidades de que eso suceda.

El primer enfrentamiento

Fede Bal le dijo “sí, señor” a Germán Martitegui y produjo su enojo (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Mientras les daba instrucciones a los participantes nominados, Martitegui les preguntó si habían entendido las tareas que debían realizar. Todos respondieron al unísono “sí, chef”, excepto Fede, que le dijo “sí, señor”. Al chef no le gustó en absoluto y preguntó quién fue. “¡Yo! Usted es un señor… Un señor chef”, le respondió el joven, muy educado y con una sonrisa en el rostro. El jurado prefirió llamarse a silencio.

El segundo enfrentamiento

Germán Martitegui retó a Fede Bal por el desorden de su mesada (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Fede estaba completamente focalizado en la elaboración de su plato cuando Martitegui se acercó para verificar que todo estuviese marchando bien. El actor aprovechó para retomar el tema anterior: “Le digo señor pero es de una forma cariñosa”. En ese instante se produjo un tenso ida y vuelta.

Germán Martitegui: -Soy un chef

Fede Bal: -Pero es un señor chef.

Martitegui: -Un doctor es un doctor, no es un señor.

Fede: -Pero sigue siendo un doctor al mismo tiempo que es un señor. Bueno, no importa.

Mirando a cámara, ya sin la presencia del chef, Fede comparó a Martitegui con un famoso personaje de Star Wars: “¿Lo tenés a Darth Vader, el de ‘Luke, I’m your father’? ¿Viste que respira así (imita su respiración)? Bueno, Martitegui viene y ya te hace así (vuelve a imitar su respiración). Entonces, decís: ‘¿Qué pasa, señor? Relájese, no estamos en La Guerra de las Galaxias”.

Insatisfecho con todo el tema “señor” o “chef”, Martitegui encontró otro motivo para enfrentarse a Fede bal. “¿Qué hiciste, además de destrozar toda la mesada?”, le preguntó, al observar el desorden en su lugar de trabajo. “Hay un desorden tremendo. Perdón, hice lo que pude”, se disculpó el joven. Pero no fue suficiente.

“’Hice lo que pude' no lo digas nunca más. Si esto es lo que podés…”, le recriminó Martitegui. Este comentario terminó de enfurecer al participante, quien le contestó: “No digo ‘hice lo que pude’, no digo ‘señor’. ¿Algo más?”

El tercer enfrentamiento

Fede Bal enfrentó a Germán Martitegui (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

La devolución del jurado prometía otro fuerte enfrentamiento, y no decepcionó. Fede presentó sus tres platos: tempura de corvina con champiñones y mayonesa de palta, filet de corvina al horno acompañado de papas y vegetales, y corvina a la plancha con puré de papas. Martitegui era el integrante del jurado encargado de probar la última preparación del actor, pero no lo hizo.

“¿No lo va a probar?”, le preguntó el participante, visiblemente enojado. “No, ya conozco el gusto de la papa”, le respondió él, dando a entender que lo que presentó el joven no era un puré de papas, sino simplemente una papa pisada, tal como explicó luego.

“Pero le puse mucho amor”, le suplicó el hijo de Carmen Barbieri. Martitegui le puso punto final al tema: “El amor no es un condimento”. Desanimado, Fede se limitó a decir: “Hágame el favor de probarlo, no me merezco semejante desaprobación”. Pero no hubo caso…

Finalmente, Fede quedó relegado al último puesto junto a Patricia Sosa, quien por decisión del jurado quedó eliminada del certamen. El actor le queda una oportunidad más para demostrarle al público, y principalmente a Martitegui, que puede dar mucho más.

Seguir leyendo

El fuerte cruce de Fede Bal y el jurado Germán Martitegui en el debut de Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity: el curioso plato de la infancia de Boy Olmi que a pesar de estar bien hecho no logró emocionar

Fede Bal celebró sus 31 años: “En otro momento de mi vida me hubiese sacado una foto haciéndome el sexy, un estúpido”