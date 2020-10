Pedro Alfonso recordó a su madre con una tierna revelación: “Se va a poner contenta porque nunca se lo dije”

Pedro Alfonso y su madre, Ana (Foto: Instagram)

El Día de la Madre es una fecha especial para todos, especialmente para aquellos que ya no tienen a la suya. La manera de recordarla es muy personal y privada de cada uno. En esta ocasión, Pedro Alfonso eligió homenajear a Ana, fallecida en 2009 por un tumor cerebral que le habían detectado dos años antes, con una tierna revelación a través de su cuenta en Instagram.

El actor publicó un video en el que se lo ve a él hablando a cámara, para confesarle a su madre algo que nunca le dijo en vida: “Ya no la tengo, pero esté donde esté quiero que escuche esto. Sé que se va a poner contenta porque es algo que nunca le dije, y también es admitir algo”.

En ese sentido, Pedro recordó que cuando él era tan solo un niño, su madre era fanática de la novela colombiana Café con aroma de mujer. No importaba que él estuviese mirando otro programa en televisión, cuando llegaba la hora de la tira había que sintonizarla. “Si salíamos me decía que agarre la videocasetera y la programe porque en ese momento si te perdías un capítulo no lo veías más. Teníamos como 30 VHS de la novela, y yo me quedaba mirándola...”, comenzó con su relato.

Y continuó con la confesión: “En ese entonces yo era chico, un adolescente canchero, rebelde, rockero o cumbiero, no me acuerdo cuál de las dos. Entonces, nunca admití que me había vuelto fanático de la novela”.

“Me hice fanático pero nunca lo admití. Me sentaba y la miraba con mi mamá. Me enganché pero nunca se lo dije. Es la mejor novela de la historia, con Sebastián Vallejo y Gaviota, que era la mala. Yo decía ‘uy, no quiero mirar’, pero estaba fanatizado. Así que le quiero decir a mi mamá que sí, era fanático de Gaviota”.

La tierna revelación de Pedro Alfonso en el Día de la Madre (Video: Instagram)

El actor siguió haciendo referencia a aquellos momentos que compartía con su madre frente al televisor, a pesar de que en aquel entonces simulaba desinterés en la novela: “Lo que más me impactaba en ese momento era que se hablaban de ‘usted’, era maravilloso”.

“Hace unos días se me ocurrió todo esto, entonces busqué la canción y me llevó a mi mamá, a Café con aroma de mujer, Colombia, Gaviota… Recordé esos momentos que eran nuestros, aunque yo no le decía que era fanático. La novela siempre está presente. En estos días, las mejores formas de recordar a los que no tenemos es poner las canciones y recordarlos con alegría. En mi caso, con Gaviota”, dijo Pedro, y concluyó entonando el tema que le daba inicio a la novela colombiana.

La imagen que publicó Pedro Alfonso de su familia por el Día de la Madre (Foto: Instagram)

Por otro lado, como no podía ser de otra manera, por la mañana el productor también le dedicó un posteo a su pareja, Paula Chaves, madre de sus tres hijos, Baltazar, Olivia y Filipa. “Feliz día, madraza. Sos mucho más de lo que siempre soñé como compañera y mamá de mis hijos”, escribió, junto a una foto de la conductora y sus pequeños.

Ella, por su parte, subió otras imágenes con sus chicos y escribió: “Soy la mamá que puedo ser. Pero lejos de conformarme con eso, intento ser mejor mamá cada día”.

Seguir leyendo

Paula Chaves y Pedro Alfonso cumplieron 6 años de casados: “Por esta vida y todas las vidas que nos quedan juntos”

Desde la llegada a la clínica y la sala de parto, hasta tener a su beba en brazos: Pedro Alfonso reflejó en un video el nacimiento de Filipa

Pedro Alfonso filmó el emotivo momento en el que Olivia y Baltazar conocen a Filipa, su nueva hermanita