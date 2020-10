La reacción de Agustín Sierra cuando le preguntaron si había tenido sexo con una famosa este mes

Agustín Sierra se mostró incómodo al hablar de su vida sentimental (Video: La previa del Cantando, Ciudad Magazine)

Agustín Sierra es una de las revelaciones del Cantando 2020, luego de haber eliminado a Mica Viciconte del certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández en la pantalla de El Trece. Desde que comenzó el programa, Cachete ha logrado ganarse la simpatía del público con su carisma.

El participante ha recibido varios piropos de mujeres tanto en el programa como en las redes sociales. Por este motivo muchos se preguntan cuál es la situación sentimental del ex Casi Ángeles. En el ciclo La previa del Cantando, que se emite por Ciudad Magazine, le preguntaron: "Hoy es martes 13 de octubre… Con una mano en el corazón, ¿me vas a decir que este mes no tuviste relaciones sexuales con ninguna famosa?”.

De manera inmediata, Cachete se mostró incómodo con la consulta, pero igualmente le respondió al cronista: “¿Con alguna famosa? No, no. Yo soy ateo y estamos en pandemia. El pajarito está triste. ¿Qué querés que diga? Desmiento todo lo que dice este muchacho”.

Cachate, uno de los participantes fuertes del "Cantando"

También le preguntaron qué pasaba con Nati Jota, quien suele halagarlo en las redes. Entre risas, Agustín señaló en tono de broma: “Le tiramos like a Nati, tenemos buena relación. Y ahora está con COVID-19 pobrecita, ¿no? ¿Se recuperó? Hay que ir a buscar el plasma siempre”.

La semana pasada, Sierra realizó un homenaje en el Cantando para recordar al éxito de Casi Ángeles que destapó una interna entre los integrantes del elenco. Todo comenzó cuando el participante y Rocío Igarzábal se reencontraron en el ciclo de El Trece. Nicolás Vázquez y Gimena Accardi grabaron un video para desearle buena suerte al equipo. Stéfano De Gregorio estaba mirando el programa y contó en Twitter una vieja pelea entre sus colegas que generó un escándalo.

Al ver el video grabado por la pareja de actores, el joven escribió un mensaje en su cuenta oficial criticando a Vázquez: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”.

El homenaje a "Casi Ángeles" en el "Cantando" (Video: El Trece)

Al principio Gimena salió a defender a su pareja en la red social y después Nicolás le escribió varios mensajes fuertes: “No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”.

Además, el actor y productor señaló que jamás haría pública esa pelea para no exponerlo a Cachete, sobre todo teniendo en cuenta que lo pudieron solucionar y hoy tienen una buena relación. “Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas, y otras miserias", manifestó furioso contra Gregorio.

Luego, en una entrevista a Los Ángeles de la Mañana, Sierra aseguró que sigue teniendo una relación de amistad con Stéfano, pero criticó su accionar y defendió con firmeza a Vázquez: “Hablé con los dos (en referencia a Stéfano y Vázquez) por teléfono el fin de semana y les dije lo que pensaba. Con Nico arreglé todo lo que tenía que arreglar en su momento: él pensó que yo me había equivocado, así que le pedí perdón por eso. Yo también sentí que él se había equivocado conmigo y me pidió perdón por eso. Lo nuestro quedó sanado hace mucho tiempo. Stéfano no sabía de esto, fue muy inoportuno. No comparto lo que dijo, las formas ni el momento”.





