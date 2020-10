Agustín Sierra y Rochi Igarzábal defendieron a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi en el escándalo con Stéfano De Gregorio

Cachete Sierra, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Rochi Igarzábal

Son varias las figuras del mundo del espectáculo en general -y ex integrantes del elenco de Casi Ángeles en particular- que tomaron partido en el escándalo que se generó después de que Stéfano De Gregorio publicara una serie de tuits criticando a Nicolás Vázquez. Gimena Accardi fue una de las primeras que se manifestó de manera pública, con una férrea defensa a su pareja. Lali Espósito hizo lo mismo. Y ahora fue el turno de Agustín Cachete Sierra y Rochi Igarzábal quienes, al igual que sus colegas, criticaron el accionar del joven actor y defendieron con firmeza a Vázquez y Accardi.

Todo comenzó la semana pasada, cuando Cachete Sierra e Igarzábal se presentaron en el Cantando 2020 para realizar un homenaje a Casi Ángeles. En la pantalla gigante montada en el estudio del programa de El Trece emitieron un video, en el que Vázquez le manifestó su apoyo a sus colegas: “Espero que les llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes”.

Stéfano, gran amigo de Cachete Sierra, estaba mirando el programa desde su casa y utilizó su cuenta en Twitter para expresar su molestia al ver el video: “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show”. Y agregó, dirigiéndose a sus fans: “Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los cuatro años en Casi Ángeles, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron. Gracias a todos por la buena onda”.

Pero el mensaje más fuerte decía: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en un ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”.

Agustín Sierra defendió a Nico Vázquez y Gimena Accardi (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Este lunes Cachete Sierra brindó una entrevista al programa Los Ángeles de la Mañana en el que aseguró que sigue teniendo una relación de amistad con Stéfano, pero criticó su accionar y defendió con firmeza a Vázquez y Accardi: “Hablé con los dos (en referencia a Stéfano y Vázquez) por teléfono el fin de semana y les dije lo que pensaba. Con Nico arreglé todo lo que tenía que arreglar en su momento: él pensó que yo me había equivocado, así que le pedí perdón por eso. Yo también sentí que él se había equivocado conmigo y me pidió perdón por eso. Lo nuestro quedó sanado hace mucho tiempo. Stéfano no sabía de esto, fue muy inoportuno. No comparto lo que dijo, las formas ni el momento ”.

“Lo conocemos de chiquito, sabemos cómo es: reacciona como quiere. Se levantó un día y quiso decir eso después de años, así que no me puedo meter en esa pelea”, señaló Cachete.

El actor definió a su amigo y colega como una persona “impulsiva”, e hizo referencia al delicado momento personal que está viviendo Accardi por la salud de su padre: “No hace falta manchar el nombre de una persona. Nico es tan generoso con mucha gente. Con nosotros fue muy generoso, también nos recomendó en todos lados, sobre todo a mí y a Stéfano, que éramos muy allegados a él y nos tenemos tanto cariño… No hacía falta, no era el momento, no se lo merecen Gime ni su familia, menos en este momento”.

El participante del Cantando apuntó contra Stéfano por haber hecho público un conflicto que debería haber quedado en el pasado y en la intimidad de sus protagonistas: “Hay que saber discernir y eso te lo da la experiencia. Hablé con él y le dije que no estaba de acuerdo. Lo amo igual, pero hay errores de los que uno se tiene que hacer responsable. Porque él lo hizo público”.

Rochi Igarzábal tomó partido en el escándalo y apoyó a Nico Vázquez y a Gimena Accardi (Video: "Los Ángeles de la Mañana")

Igarzábal, por su parte, dijo que no habla con Stéfano hace años: “ Así que no sé cómo está él con su cabeza y su manera de expresarse . Me parece que no está bueno que haya hecho eso, desde un lugar impulsivo de la amistad que tiene con Agus. Se mandó una, y Nico y Gime, que están muy sensibles en este momento tan delicado, no se lo merecen. Con ellos tengo una relación hermosa”.

Ángel de Brito le mencionó que todos los famosos que se expresaron al respecto manifestaron su apoyo a Vázquez. Igarzábal explicó a qué se debe: “En el ambiente es muy querido. Siempre es muy generoso. Yo me lo crucé en Uruguay después de muchos años, nos dimos un abrazo y, obviamente, el llanto… Yo estaba promocionando un show que iba a hacer en Uruguay y él se puso a subir historias y a promocionarlo conmigo. Un amor. Todo lo que habíamos vivido estaba intacto. Cuando los conocés a Nico y a Gime se genera una conexión que, para mí, es para siempre”.

