Flechazo en Gran Hermano, cuatro años de lucha por ser padres y los chats del escándalo: Ximena Capristo y Gustavo Conti

“Un día como hoy hace 19 años atrás empezaba una nueva etapa... digamos que la más importante de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram hace unos meses Gustavo Conti. Se refería al día en que entró a Gran Hermano. En las casa más famosa del país, aquel joven de Caballito no solo encontró fama y un futuro laboral como actor, sino también -o fundamentalmente- el amor: Ximena Capristo.

Así como en la primera edición del programa, en ese entonces conducido por Soledad Silveyra, Natalia Fava y Santiago Almeyda eran la pareja de la casa, en esta segunda edición fueron Conti y Capristo los tortolitos del hogar televisado. El flechazo entre ambos participantes fue instantáneo y los planes de convivencia llegaron apenas salieron de la casa.

“Al principio nadie nos creía y algunos pensaron que era una estrategia. Nada que ver porque nos conocimos en la casa y nos enamoramos”, recordó ella más de una década después. Es que, en un juego donde las alianzas están a la orden del día, ellos supieron priorizar su historia, logrando superar el encierro, pero también el día después y la fama repentina, muchas veces más duro que el juego.

De un show de tres meses y en un medio donde todo es pasajero y efímero, “la Negra” y Conti construyeron algo que parece, o parecía, ser para toda la vida. El sello, o mejor dicho la firma, lo pusieron seis años después de conocerse, al dar el “sí” por Civil y frente a Dios.

A diferencia de otras parejas mediáticas, ellos nunca sacaron sus trapitos al sol frente a cámara. Recién en el verano del 2016 tuvieron una crisis que se hizo pública. "Discutimos muchas veces en estos quince años. No estamos bien, el primer factor que activó esta crisis fue la convivencia, porque alquilamos un departamento chico. Hace tantos años que estoy con él y nunca dejé de estar con él. Siempre estamos el uno con el otro. En estos años jamás nadie supo de nuestras peleas. Últimamente discutíamos en cualquier lugar”, había contado ella en aquel momento.

Al terminar la temporada de verano y regresar a su casa en el Tigre, la pareja logró recomponerse y hasta salió fortalecida. En julio de ese año y luego de cuatro años de búsqueda y angustia, los actores anunciaron la noticia más feliz de sus vidas: estaban esperando un bebé. “Estamos felices, increíble desear algo tanto y que se cumpla. El mejor regalo de la vida”, había escrito ella.

Durante la búsqueda del bebé, la actriz habló muy pocas veces del tema: “Me resigno a hacer algún tratamiento, todavía me creo joven y me puse un límite: estamos haciendo los deberes y creo que en algún momento va a llegar porque no tenemos problemas de salud. La verdad que ojalá que en algún momento se dé, me encantaría poder gritarlo. Mi doctor me dice que podemos empezar con algún tratamiento pero yo voy a esperar un poquito más”.

Finalmente el 22 de enero del 2017, justo un año después de su primera crisis de pareja pública, nació Félix, uniendo aún más a la pareja que se conoció delante de cámara y que se convirtió en una de las más duraderas del ambiente. Años más tarde contó en una revista por qué sentía que no quería volver a ser madre: “Yo sufrí mucho toda la búsqueda, sufrí hacerme estudios y tratándome. Sufrí mucho. Después el embarazo fue hermoso".

Este año Capristo habló en el programa de Marley sobre la posibilidad de abrir la pareja. Él no la tomó en serio: “Creo que si llego a estar con otra mujer, la Negra agarra una ametralladora y hace un desastre. Se hace la superada. No es celosa, lo justo y necesario. No es una mina que se está picando la cabeza constantemente. Tampoco le doy motivos”.

Sin embargo, según los chats que ella publicó el lunes, en los que se ve la conversación entre él y una tercera, el chiste no estaría tan lejos de la realidad y el actor habría tenido en su cabeza la idea de abrir la pareja aunque con un pequeño detalle, ¿a escondidas de su esposa?

Por el momento ninguno de los dos se refirió a las publicaciones ni brindó detalles sobre si se trató de una simple charla o si la cosa pasó a mayores. Tampoco hablaron de su actual situación sentimental. ¿Será el fin de una relación de casi dos décadas o se trata de una crisis más, que como otras podrán superar?

