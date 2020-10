La sorpresiva presencia de Natalia Oreiro en el Cantando 2020 emocionó a Karina La Princesita: “Amo sus canciones”

Natalia Oreiro sorprendió con su visita al "Cantando 2020" (ElTrece)

En la ronda homenaje del Cantando 2020, Jey Mammón y Carla del Huerto contaron con una presencia que nadie imaginaba y fue, ni más ni menos, la de Natalia Oreiro. “Para toda la diversidad LGTB, ella es una embajadora. En Rusia, dónde ser diverso o diversa es un delito y está penado, ella va y clava los colores. Eso es tener ovarios y por eso yo la amo”, dijo el creador de Estelita antes de comenzar su performance.

Lo cierto es que, después de que la pareja de participantes interpretaran un popurrí de temas de la uruguaya, se abrió la pantalla central e irrumpió en el piso la mismísima Oreiro. “Le damos la bienvenida a Natalia”, dijo Ángel de Brito, aclarando que nadie sabía de su presencia.

“Estoy muy contenta. Es súper fuerte salir de casa y venir a un lugar tan alegre, con tanto brillo”, empezó diciendo la actriz y cantante. “¿Estuviste encerrada?”, le preguntó el conductor. “Me estuve cuidando. No diría encerrada, pero sí estuvimos con mucho respeto. Pero verlos siempre es lindo. Es hermoso escucharlos, ver a todos los artistas que pasan. Que ustedes le lleven alegría a la gente es algo que se celebra. Así que cuando Jey me dijo que lo iban a hacer y me dijo: ‘Che, ¿te copas?’, a mi me agarró como una ganas infernales y un miedo total...”, explicó Oreiro.

Con total humildad, Natalia remarcó que estaba contenta de que el programa hubieran tocado sus temas, recordando la presentación de Sofía Morandi que interpretó Tu Veneno, y dijo: “Me pone re feliz que a las chicas más jóvenes les guste la música que nosotros hacemos”. Pero también aclaró que le sonaba “un poco fuerte” la palabra homenaje.

En ese momento, Jey remarcó que era un reconocimiento merecido. Y Oreiro destacó el talento de su compañera, quien aseguró que estaba “por llorar” de la alegría. Pero no fue la única en emocionarse. “¿Viste cuando bajó? Decías: ¿Quién bajó, la Virgen de Lourdes?”, bromeó Mammón luego de que de Brito comentara el éxito que había logrado con el documental de Netflix sobre su vida. “Yo lo único que pensaba era en no caerme. Digo; martes trece, voy a rodar por las escaleras”, dijo entonces Natalia.

Natalia Oreiro hizo emocionar a la Princesita (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

Y luego de que le explicaran que el jurado tampoco había sido notificado con anterioridad de su visita, giró su mirada hacia el estrado y aseguró: “Con Karina tengo un amor total, ella sabe que yo amo sus canciones”. Entonces, de Brito recordó un video inédito que Natalia subió hace pocos días a su Instagram, en el que estando embarazada de su hijo Merlín bailaba el tema Con la misma moneda.

“Nunca discriminaste a la cumbia”, le dijo el conductor. “¿Estás loco? Yo amo la cumbia. Cuando vivía en Uruguay iba a bailar a un lugar que ya no está más, que era un lugar de cumbia, cumbia. Es decir, cumbia uruguaya, pero también cumbia colombiana. Y siempre me gustó mucho la cumbia argentina. Es sabida mi admiración por Gilda, pero a mi Karina me encanta. Y no solamente me gusta ella. Pero ella me gusta personalmente, me gusta sus canciones, su forma de interpretar”, aseguró Oreiro haciendo que la Princesita no pudiera contener las lágrimas.

Entonces, Karina decidió contar su experiencia junto a Natalia. “Siento mucha admiración. Nos hemos cruzado cuando hacía Solamente vos. Yo no la conocía personalmente y me gustaban mucho sus canciones. Ha sido muy buena compañera. Yo estaba muy nerviosa ese día y vino al camarín, me saludó y me hizo sentir muy contenida. Y me parece que, más allá de ser una gran artista internacional, muestra con sus actos la humildad que tiene al venir acá. Encima no cantó, solamente vino. Y con su presencia nos llenó a todos. Es muy buena compañera, muy cálida. Se merece la admiración y el respeto de todos nosotros”.

Por su parte, Nacha Guevara, quien compartió con Oreiro su profesora de canto, Susana Rossi, y un viaje a Israel que definió como “una aventura”, también se deshizo en elogios para con ella. “Sos una persona muy generosa y una inmensa profesional. Tenés una carrera que siempre he observado, porque tenés una capacidad que pocas personas tienen de ser creativa y ser empresaria al mismo tiempo. Bravo”, le dijo la jurado antes de que Natalia se retirara del estudio.

