El descargo de Agustín Cachete Sierra tras su fallido homenaje a Casi Ángeles en el Cantando 2020

El descargo de Cachete Sierra

“Si hubo emoción, no la sentí… No me gustó”, sentenció Nacha Guevara sobre la performance de Agustín “Cachete” Sierra en el Cantando 2020. El actor había invitado a Rochi Igarzabal para realizar un homenaje a Casi Ángeles. El resto de las devoluciones no fueron mejores.

“Me da cosa decirles lo que siento porque, en realidad, me caen muy bien. Les pido perdón, pero… Quedaste muy expuesto, Agustín. Y a Inbal, no la sentí muy segura”, dijo Karina la Princesita. Oscar Mediavilla reconoció que arrancaron bien, pero “fueron derrapando” y Moria Casán cerró: “Fue una performance muy precaria. Sé que Casi Ángeles fue un éxito importantísimo y que marcó la vida de mucha gente, pero hoy no pasó nada”.

El trío, que lo completa Inbal Comedi eligió un enganchado con varias canciones de la tira que emitió Telefe entre el 2007 y 2010. Al regresar a su camarín, se dieron cuenta de que estaban un tanto desconcertados con la devolución y miraron el video de su performance, para ver si coincidían con el jurado.

“Acabamos de escuchar y no fue tan mal. No hubo algo que dijeras 'callen a este perro’”, dijo entre enojado y desilusionado Cachete. Antes le había preguntado a sus seguidores en Instagram: “¿Les gustó o no les gustó?" y Rochi, super sonriente respondió que ellos la pasaron “increíblemente bien”.

“Para la gente que está del otro lado bancando con todo lo que pasa, ¿cómo canté?” y muy orgullosa su compañera detrás gritó que “espectacular” y le dijo que lo felicitaba gala a gala por sus mejoras.

El homenaje a "Casi Ángeles" en "Cantando 2020

El homenaje a Casi Ángeles estaba previsto para la semana pasada pero por una cuestión de tiempo, los artistas, que llegaron a ser presentados por Ángel de Brito y Laurita Fernández, no llegaron a cantar, lo que generó indignación en sus seguidores, que rápidamente convirtieron al tema en tendencia en las redes sociales.

Sin embargo, el canto no es todo y aquella gala, en su previa, llegaron a develar algunos secretos de lo que ocurría en el detrás de escena de la serie. : “Era como un viaje de egresados. Se vivía de esa manera. Éramos chicos entonces había parejitas, había peleas, de repente estábamos las mujeres por un lado y los varones por otro”, dijo Rochi.

Su compañero, también protagonista de la obra Sex, reveló: “Hubo mucha pareja, mucha gira”. Y ella agregó: “Fueron cuatro años, ¡déjate de hinchar! Muchas hormonas, pobre Cris dirigir eso...” y Cachete cerró: “Fueron sucediendo cosas y era florecer”.

Pero ese no fue el único secreto que contaron. La actriz dijo, para sorpresa de su compañero que no está incluido, que hay un grupo de WhatsApp entre los ex integrantes del elenco. Sin embargo, y dado que Sierra no esta en el chat, no quiso decir quién lo armó.

Auqella noche también recibieron mensajes de apoyo de sus ex compañeros de elenco. “La van a romper”, es aseguró Gastón Dalmau ahora radicado en Los Ángeles. Cande Vetrano les mandó “un codazo de la suerte” jugando con el concepto de distanciamiento social, Tacho Riera “un beso gigante” y Peter Lanzani les pidió que la pasaran bien sobre el escenario y que recordaran aquella época que compartieron. “Los llevamos a todos en el corazón”, cerró Sierra emocionado por las palabras de sus colegas.

