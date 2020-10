Escándalo en Casi Ángeles: Stéfano De Gregorio arremetió contra Nicolás Vázquez y Gimena Accardi salió a defenderlo

Stéfano De Gregorio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

La performance de Agustín Cachete Sierra el jueves pasado en el Cantando 2020 junto a su partenaire, Inbal Comedi, contó con la compañía especial de Rocío Igarzábal. El trío generó un ambiente cargado de emoción por el homenaje que realizaron a Casi Ángeles, a pesar de no haber recibido una buena devolución de parte del jurado. Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando se emitió un video de varios integrantes del elenco de la recordada tira juvenil, entre los que se encontraba Nicolás Vázquez, deseándole suerte al equipo. Inesperadamente, ese fue el punto de partida de un verdadero escándalo.

“Espero que les llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes”, dijo Vázquez junto a su esposa, Gimena Accardi, quien también trabajó en Casi Ángeles.

"Cantando 2020": el mensaje de Nicolás Vázquez para Cache Sierra y Rochi Igarzábal (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Del otro lado de la pantalla, Stéfano De Gregorio, otro ex Casi Ángeles, estaba siguiendo con atención el Cantando, principalmente la performance de su gran amigo, Cachete Sierra. Ante la sorpresa de sus más de 500 mil seguidores en Twitter, al joven actor no le gustó en absoluto el mensaje que grabó Nico Vázquez, a quien le dedicó duros mensajes.

“ El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show ”, escribió De Gregorio. Ante las críticas de los fans, agregó: “Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los cuatro años de Casi Ángeles, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron. Gracias a todos por la buena onda”.

Y siguió: “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”.

Los fuertes mensajes de De Gregorio contra Nico Vázquez que después borró (Fotos: Twitter)

Ante el revuelo que se generó, De Gregorio borró estos mensajes. Y publicó otro, que aún se puede ver en su cuenta en Twitter: “Ya está, gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar. No tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie. Solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó. Ya aclararemos todo en privado. Fin”.

El actor publicó este mensaje después de borrar sus tuits anteriores (Foto: Twitter)

Nico Vázquez eligió el silencio en medio del escándalo. Quien no pudo quedarse callada es Gimena Accardi. La actriz aprovechó para responder a este último tuit de su colega con una seguidilla de mensajes que exteriorizaron su enojo.

“Sería ideal que además aclares que la frase fue: ‘Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro)'. Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico”, comenzó Accardi con su descargo.

“Y las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quién le gusta el show acá. De más está decir lo generoso que es Nicolás y cómo siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir más lejos, te dio tu primer protagónico en teatro . Y a Agus lo adora desde siempre”, continuó, haciendo referencia a El Canasto, la obra teatral que protagonizaron De Gregorio, Cachete y Nico Vázquez en 2016.

Y finalizó: “Jamás hubiera contestado públicamente porque se sabe de mi perfil bajo, pero no voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste. Gracias igual por tus disculpas en privado, a veces la inmadurez nos hace impulsivos . Abrazo a tu familia”.

La bronca de Gimena Accardi contra De Gregorio por haber criticado a su pareja (Foto: Twitter)

Sin ánimos de agrandar -aún más- el escándalo, De Gregorio se limitó a responderle a Accardi con un breve mensaje: “Una última respuesta, para que no se malinterprete: solo te pedí disculpas por haberlo tuiteado, ya que no era mi intención generar un revuelo mediático. ¡Pero sostengo mi postura porque son cosas que yo escuché! Gracias y abrazo también a tu familia”.

El joven actor le puso punto final al asunto (Foto: Twitter)

