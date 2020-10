Agustín Sierra habló de su pelea con Nicolás Vázquez: “Lo hablamos en privado y hemos llorado juntos”

Agustín Sierra habló del escándalo con Stéfano De Gregorio y Nicolás Vázquez (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

En la edición del Cantando 2020 del jueves pasado, Agustín Sierra y su partenaire, Inbal Comedi, tuvieron como invitada especial a Rocío Igarzábal. Y el reencuentro del actor con su ex compañera de Casi Ángeles dio lugar para que varios de los integrantes del elenco de la recordada tira juvenil, entre los que se encontraba Nicolás Vázquez, se sumaran en un video para desearle suerte al equipo. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que, desde su cuenta de Twitter, Stéfano De Gregorio se enfrentaría al marido de Gimena Accardi, sacando a la luz un viejo entredicho entre éste y Cachete.

“La verdad es que no sé que pasó entre ellos, es un tema que no me compete. Stéfano, ustedes saben, es un hermano para mí, lo amo. Pero no puedo responder por lo que dice y por lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó de esa manera es un tema suyo. Nico es una persona que quiero mucho y que fue muy importante para mí en un momento de mi vida. Después tuvimos un problema que lo hablamos con los años y lo resolvimos en privado”, explicó Sierra este viernes, al ser consultado por Ángel de Brito.

¿Si se trataba de un conflicto laboral o personal? “Personal, de diferentes actitudes que tomamos y no coincidíamos. Lo hablamos. Hemos llorado juntos, nos abrazamos. Pusimos las cosas como tenían que ser”, dijo el actor tratando de no dar demasiados detalles sobre el tema. Y destacó la participación de Vázquez en el video en cuestión, en el que se había intentado dar “un mensaje de unión” para concientizar sobre la quema de más de 400 mil hectáreas en el país.

En el final de su saludo, Nico había dicho: “Espero que les llegue este mensaje de parte de todos y ahora a romperla. ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Rochi! ¡Vamos Inbal! Lo mejor para ustedes”. Fue entonces cuando De Gregorio publicó: “El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show".

Luego, frente a las críticas de los fans, Stéfano agregó: “Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los cuatro años de Casi Ángeles, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron. Gracias a todos por la buena onda”.

¿Por qué sacó a la luz esa pelea después de tantos años? “No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a Cachete rompiéndola, rey”, explicó el joven.

Pero al rato, frente a la repercusión que habían tenido sus comentarios, decidió borrar los posteos y escribió: “Ya está, gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar. No tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie. Sólo me nació saltar así por un gesto que no me gustó. Ya aclararemos todo en privado. Fin”.

Vázquez, por su parte, optó por no hacer referencia al tema. Pero Gimena saltó en su defensa de su marido. “Sería ideal que además aclares que la frase fue: ‘Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro)’. Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico”, comenzó diciendo.

“Y las cosas se resuelven en privado, queda muy claro a quién le gusta el show acá. De más está decir lo generoso que es Nicolás y cómo siempre tiene en cuenta a sus colegas para que laburen. Sin ir más lejos, te dio tu primer protagónico en teatro. Y a Agus lo adora desde siempre”, continuó, haciendo referencia a El Canasto, la obra teatral que protagonizaron De Gregorio, Cachete y Nico en 2016.

Por último, cerró diciendo: “Jamás hubiera contestado públicamente porque se sabe de mi perfil bajo, pero no voy a permitir que sea título de todos los portales la mentira que dijiste. Gracias igual por tus disculpas en privado, a veces la inmadurez nos hace impulsivos. Abrazo a tu familia”.

Sin embargo, De Gregorio le retrucó: “Una última respuesta, para que no se malinterprete: sólo te pedí disculpas por haberlo tuiteado, ya que no era mi intención generar un revuelo mediático. ¡Pero sostengo mi postura porque son cosas que yo escuché! Gracias y abrazo también a tu familia”.

No obstante, Sierra aseguró que todo se trató de “falta de información”. “Yo ya hablé con los dos. Hablé con Stéfano lo que tenía que hablar. Hablé con Nico también y le mando un beso a él y a toda la familia de Gime, que además están pasando por un momento muy delicado por la salud de su padre. Así que nada, uno no puedo controlar las emociones de los demás”, aseguró.

Por otra parte, Cachete remarcó que hay que cuidar “el impacto” que tiene lo que se publica en redes sociales. Pero rescató que De Gregorio ya había salido a pedir disculpas por haberse “precipitado”. Y en relación a la frase de la discordia, aseguró: “Yo sé que Nico ha hablado maravillas de mí como persona y como actor. Si dijo eso, también se pudo haber equivocado porque era un momento en el que estábamos distanciados”.

Para cerrar, Sierra se lamentó de que no hubieran hecho hincapié en el mensaje que buscaban brindar y dijo: “Siempre tratamos de esquivarle a los quilombos y esto salió del riñón. No estoy contento, hoy pasé un día bastante movido”.

