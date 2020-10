Con Pamela David como invitada, las mujeres de Polémica en el Bar debatieron sobre las nuevas formas de maternidad

Debate de mujeres sobre la crianza de los hijos (Video: "Polémica en el bar", América)

La mesa de mujeres de los jueves ya se convirtió en un clásico de la nueva versión de Polémica en el bar, ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América. En esta oportunidad, al staff compuesto por María Fernanda Callejón, Rocío Oliva, Luli Salazar y Luisa Albinoni, se sumó como invitada especial Pamela David. Y, entre todas, se dio un interesante debate acerca de las nuevas formas de maternidad.

Todo surgió a raíz de un informe de la Universidad de Tanzania presentado por el doctor Adrián Cormillot, que aseguraba que en los hijos de las mujeres que estaban solteras o tenían distintas parejas, se encontraban “mejores índices de bienestar” que en los chicos criados por madres que convivían durante todo su crecimiento con el mismo hombre.

Al escuchar estos datos, todas señalaron que, tal vez, estos resultados tenían que ver con el hecho de que la mujer se siente mucho más libre y no tiene que discutir con el hombre sobre aspectos relacionados a la educación. Entonces Luisa, madre adoptiva de Verónica, señaló: “Lo monoparental se llama así ahora, pero madres solteras hubo siempre. Se cambia el término según la sociedad que nos toque vivir. Y no es fácil ser padre y madre.”

Sin embargo, Pamela señaló: “Me parece que el estudio del doctor tiene que ver con una cosa cultural. Porque la mujer que se quedaba sola criando un hijo, y hay muchas mujeres que nos están mirando ahora que la pelearon difícil, no desearon criarlo solas. ¡Pero hubo alguien que se rajó!".

Y continuó: “No es la misma expectativa la de una mujer que hoy decide ser madre sola. Ya desde lo emocional. Y, volviendo al tema de que los hijos son felices cuando la madre está feliz: hijos felices, madres felices. Pero muchas mujeres deben decir: ‘¿Sabés lo difícil que es ser madre sola cuando no es por elección?’”.

En ese momento, Salazar que tuvo a Matilda por subrogación de vientre, explicó: “Yo lo elegí . No sé si es lo que hubiese esperado, vamos a ser sinceros. Yo tal vez me imaginaba otra cosa en mi vida. No voy a entrar en detalle por una cuestión de mi privacidad. Pero fue lo que tuve que hacer para cumplir mi sueño de ser madre. La garra que yo puse es porque para mí era mucho más importante mi deseo de ser mamá, que la forma en cómo tenía que venir. O sea que me adecué a la situación que tenía que vivir, con tal de poder cumplir mi deseo de ser madre”.

Por su parte, Rocío explicó que muchos le dicen que a su edad, 30 años, tiene muchas chances de encontrar pareja. “Pero la posta es que yo me veo más siendo mamá sola que con un hombre. Me dicen: ‘¿Sabés cuánto te podés enamorar?’ Eso no sé si sucede. Por ahí podés tener una mentalidad un poco más adulta”, dijo.

En ese momento Callejón, que tuvo a su hija Giovanna después de un largo tratamiento de fertilización, señaló: “Igual, chicas, convengamos que la maternidad ya sea sola, acompañada, en otros tiempos o los más nuevos, no es fácil. Y la paternidad tampoco. Criar a los hijos no es cosa fácil. Hay algo tan fuerte con los hijos. No importa de la manera en que lo concebiste. Para mí, cualquier modo o cualquier forma, cual quier vía, es totalmente lícita, para cuidar a un hijo o ser mamá o papá".

