Aseguran que Claudio Caniggia privilegia a uno de sus hijos: “Le dio 500 mil euros a Axel y a Alex y Charlotte nada"

El abogado de Mariana Nannis habló de los manejos económicos de Claudio Paul Caniggia (Video: "Hay que ver", El Nueve)

Sus hijos son todos mayores de edad: Axel tiene 30 años y los mellizos Alexander y Charlotte, 27. Por lo tanto, Claudio Paul Caniggia no tendría la obligación de pasarles ningún tipo de manutención. Sin embargo, en el marco de su conflictiva separación de bienes con Mariana Nannis, salió a la luz que el ex futbolista estaría privilegiando económicamente a uno de sus hijos por sobre los otros dos.

Entrevistado por José María Listoriti en Hay que ver, por El Nueve, el doctor Carlos Broitman, representante legal de Nannis, habló de las diferencias que haría el ex esposo de su clienta entre sus descendientes. “A uno de los hijos, que se encuentra en España, le ha dado arriba de los 500 mil euros. ¿Los otros dos hijos no son hijos? No ha querido participar ni ayudar, ni querer darles ni un centavo por más que Mariana haya puesto la mitad del dinero”, aseguró el letrado.

Claudio y Axel Caniggia (Instagram)

Frente a esta afirmación, el conductor del ciclo preguntó: “¿O sea que Caniggia no le pasa un solo dólar ni a su ex mujer ni a sus hijos (por los mellizos)?”. “Nada, nada, nada. Y les voy a adelantar algo: le estamos iniciando un juicio de prodigalidad a Claudio Paul Caniggia por dilapidación de los bienes, no sólo de la sociedad conyugal sino de bienes que corresponderían mañana a sus hijos si hubiera una persona diligente en el buen cuidado de los mismos”, anunció.

Es verdad que, en vida, el ex futbolista puede disponer de su dinero como le plazca. Sin embargo, en un futuro reparto de su herencia, los hijos que se hayan sentido damnificados podrían llegar a reclamar la deducción del dinero que hubiera recibido uno ellos como anticipo de la misma. Claro que esto es mucho más fácil de demostrar en la Justicia cuando se trata de un bien registrable, como un inmueble, un auto o una embarcación, y no de un importe en efectivo.

Charlotte y Alex Caniggia

No obstante, está claro que este dato sale a la luz por la contienda económica que mantienen Claudio y Mariana tras su divorcio. Según Broitman, en estos momentos Nannis no recibe ningún tipo de asistencia económica de su ex. “Hemos acompañado su contrato con la televisión italiana, dónde por cada programa cobraba entre 38 y 45 mil euros, más hotelería y pasajes. Ella es una persona conocida en Europa, por lo que mueve rating en Italia y está muy bien paga”, explicó el letrado.

Y luego agregó: “Eso ayudó a mantener la casa de Marbella. Y también tuvo que poner dinero en los departamentos por los cuales Caniggia, ni en los del Faena, ni en los que tenía como testaferro, ni en los que tenían en Miami, dónde tenían uno para los perros y uno para ellos, nunca puso plata”.

Cabe recordar que el divorcio ente Claudio Paul y Mariana dividió, también, a sus hijos. Y, mientras Axel se alineó con su papá y cuestionó a la Nannis, Alex defendió con uñas y dientes la postura de su madre. Charlotte, en tanto, trató de mantener una postura neutral sin romper el diálogo con ninguno de sus progenitores, aunque hace unos días reconoció que estaba peleada con el mayor de sus hermanos.

SEGUÍ LEYENDO

El duro mensaje de Axel Caniggia para su hermana Charlotte: “Solo le importa su fama, pero todo tiene un límite”

A Alex Caniggia lo fue a buscar la policía y él dijo desconocer el motivo: “Non capisco un cazzo”

Axel Caniggia homenajeó a Diego Maradona con un impresionante retrato en lápiz: muchos pensaron que era una foto