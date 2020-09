El duro mensaje de Axel Caniggia para su hermana Charlotte: “Solo le importa su fama, pero todo tiene un límite”

Axel Caniggia descargo su furia contra su hermana Charlotte (Video: LAM-El Trece)

La vida de los hijos de Claudio Caniggia y Mariana Nannis está marcada por los caminos que tomaron. Por un lado, los mellizos Charlotte y Alexander apostaron por un perfil mediático. A los jóvenes les gusta salir en televisión, tener un micrófono cerca, la existencia que llevan a raíz de las apariciones públicas. Van atrás de eso. Todo el tiempo juegan al límite y disfrutan del show mediático que dan. En la otra punta nos encontramos con Axel, el mayor de los hermanos. Es artista plástico y le dedica su tiempo a eso. A sus creaciones. Él se alejó de lo púbico y es muy reacio a mostrar su costado privado. Sin ir más lejos, sus redes sociales las utiliza, en mayor medida, para mostrar sus obras de arte y creaciones.

En las últimas horas, el joven, tal vez algo cansando de ciertas cuestiones, decidió hablar. Rompió el silencio intentando llevar algo de claridad. En sus palabras, puso el foco en su hermana, con la que hace mucho tiempo no tiene diálogo. Ciertas actitudes de ellos, el no compartir miradas, los fue alejando. Lo mismo le pasa con Alex y con Mariana, su mamá. Pero eso no es todo y, de apoco, se va sabiendo más sobre este culebrón. Tan solo tiene un diálogo fluido con su padre.

En Los ángeles de la mañana mostraron un mensaje que él le mandó a la periodista Karina Iavicoli. Ella misma contó que le causó sorpresa, por un lado, por el tenor, y por otro, porque en varias oportunidades lo quiso entrevistar y no llegó a buen puerto, no quiere saber nada con hacer pública su vida. Pese a esto, se encontró con frases fuertes. “Hace mucho años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que ella hable de circo, que es lo que ella hace todo el tiempo”, comenzó con su descargo.

Claudio y Axel Caniggia (Instagram)

A continuación describió sus diferencias con Charlotte. Contó que siempre intentó mantenerse al margen, para no recrudecer la cuestión, pero que pese a esto nunca consiguió nada. “Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio, pero todo tiene un límite en la vida. Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo les importa su fama y tener tanta arrogancia”.

Según comentó Iavicoli, en las palabras volcadas se mezcla la angustia, el dolor y la bronca. La relación está cortada, no le hablaron más desde que ellos se vinieron a Argentina en busca de fama y, en parte, tiene que ver con que él eligió otra cosa. También porque se puso del lado de Claudio cuando se separó de Mariana. Sin ir más lejos, la periodista, que mantiene un diálogo fluido con Nieves, su esposa, contó que semanas atrás él se contagió de COVID-19 y que que solo estuvo en el día a día su papá. Su madre y sus hermanos no se comunicaron pese a que en un trayecto de la enfermedad estuvo complicado de salud.

La otra fotografía que empieza a armar el cuadro y para entender el foco, tiene que ver con un mensaje que Axel publicó en su cuenta de Instagram reprochándole a su mamá que no estuvo, ni siquiera con un llamado de aliento, en su peor momento mientras transitó el coronavirus. El 16 de septiembre, posteó: “Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes que estar presente en su vida. Qué lástima que no lo estás… M”, fueron las palabras con la que evidenció la falta de afecto.

La obra se completa con el desprecio y poco interés de la mediática. Luego de ese mensaje mencionado, en el Cantado 2020, reality del que participa, le preguntaron qué opinaba de su hermano mayor y, puntualmente, de ese imagen con el texto contra Nannis. ¿Qué dijo? “No sé… La gente sube memes porque a veces está medio bajón”.

