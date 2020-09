Axel Cannigia le dedicó un duro mensaje a Mariana Nannis: “Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente…”

Mariana Nannis y Axel Caniggia

Desde siempre, la vida de la familia estuvo dividida. Mariana Nannis, Alex y su melliza, Charlotte Caniggia tienen una existencia mediática muy activa. Constantemente están buscando la manera de pararse frente a una cámara o un micrófono. Además, comparten la ambición y esa necesidad de ostentar. En el medio del cuadro parece estar parado Claudio Paul. El ex futbolista de la Selección Argentina suele asomar cada tanto para hablar de fútbol o responderle a su ex pareja, sobre todo luego de las denuncias mediáticas y judiciales que hizo en contra de él en los últimos tiempos. En la otra punta de la escena aparece Axel, el tercer hijo, el mayor. Una persona que desde que tiene uso de la razón le dedica su talento al arte, a pintar cuadros que son bien considerados dentro de esa industria.

Con una vida pública prácticamente nula, evita los conflictos familiares. Sus redes sociales las usa para mostrar sus pinturas y no mucho más. Cada tanto aparece alguna que otra imagen con Nieves, su pareja. Únicamente se metió en el conflicto de sus padres a fines del año pasado, cuando Mariana acusó a Claudio de violencia de género, para defender a su padre. En aquel entonces manifestó que había puntos que no habían salido a la luz y que de ser necesario, él iba a hablar. Las aguas se calmaron con el correr de los meses y Axel desapareció de la foto pública.

En las últimas horas, un episodio de salud hizo que el joven dejara salir su descontento con su madre. La reacción fue en su cuenta de Instagram, lugar en el que no le da espacio a estas cuestiones. Al parecer, la relación entre ellos es nula. Desde que se vinieron a vivir a la Argentina, no solo se separaron físicamente (él vive en Marbella, España) sino que hasta cortaron el diálogo. Fuentes cercanas aseguran que en un momento Caniggia se preocupaba por hablar con sus hermanos y su madre, pero al no recibir el mismo gesto del otro lado, lo dejó de hacer.

“Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debes estar presente en su vida, qué lástima que no lo estás…M”, fue el crudo relato en el que los sentimientos se mezclan. Por un lado, deja en evidencia la falta de afecto, el desencuentro con quien le dio la vida. Por otro, se lamenta por no tener a su madre cerca, por no recibir ese gesto que espera como hijo.

Axel se habla únicamente con su papá, Claudio Caniggia

El episodio, que se entrelaza y trae a colación el inconveniente médico por el que pasó, tiene que ver con el virus del COVID-19. Según contó la periodista Karina Iavicoli en LAM, se contagió de coronavirus y pasó varios días preocupado por los síntomas que le aparecieron. La mujer del artista le confirmó que desde el lado familiar no recibió apoyo y que únicamente su padre estuvo en contacto telefónico y se interiorizó.

“Hablé con la mujer y me dijo que con el único con el que estuvieron en contacto fue con Claudio, fue el único que se preocupó por la salud de su hijo”, comentó la periodista y agregó: “Ni Mariana, ni Alex, ni Charlotte se comunicaron con él para saber cómo estaba”.

Nieves, la mujer de Axel Caniggia (Instagram)

A raíz de lo que se generó, se especula con que la poca relación que tenían, se terminó de romper el año pasado, cuando él decidió no tomar partido a su favor en conflictiva separación. Siempre fueron distantes por las diferencias marcadas y los caminos que toman para desandar sus vidas, pero las situaciones que se fueron suscitando de un tiempo a esta parte, terminaron de enfriar lo poco que había. Ante esto, lejos de quedarse callado, con un dejo de angustia en sus palabras, el muchacho se expresó y lo hizo saber.

SEGUÍ LEYENDO

De la noche con Maradona y la virginidad falsa a la icardiada: memorias de una mujer polémica

Charlotte Caniggia se fue enojada de la pista de Cantando 2020 tras su debut: “Tengo un humor del...”