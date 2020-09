Furiosas declaraciones de Claudio Caniggia contra Mariana Nannis: “Utiliza a la Justicia para desahogar su despecho”

El duro comunicado de Claudio Caniggia contra Mariana Nannis (Video: "El Run Run del Espectáculo" - Crónica)

Parecía que el conflicto legal entre Claudio Paul Caniggia y su ex esposa, Mariana Nannis, había bajado sus decibeles. Sin embargo, en los últimos días quedó demostrado que los dos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y no dudan en acudir a la Justicia para lograrlo.

Quien volvió a reactivar el fuego durante los últimos días fue Nannis. La mediática acusó al ex futbolista de ocultar y desviar fondos del patrimonio matrimonial “manejándose con cuentas offshore".

A través de un escrito que le hizo llegar al programa Los Ángeles de la Mañana, la mediática solicitó a la Justicia que “se tomen medidas urgentes” para evitar que Caniggia salga del país y de esta manera, según su interpretación, que no pueda entorpecer la investigación. Nannis asegura que su ex marido partió el viernes pasado a Cancún, México, en un viaje por placer.

“También me han informado que el denunciado ha efectuado en los últimos meses aperturas de cuentas bancarias en las ciudad de Miami, Estados Unidos, siendo utilizadas estas cuentas conjuntamente con sus testaferros y con otras cuentas no declaradas tanto en Estados Unidos como en sendos paraísos fiscales”, reza el documento que leyó Ángel de Brito.

Ante estas acusaciones, Caniggia, asesorado por el estudio de abogados de Fernando Burlando, redactó un comunicado en el que le responde con dureza a su ex esposa, la acusa de violar el bozal que le impide hablar públicamente de él y señaló que ella “ utiliza a la Justicia para desahogar sus caprichos y su despecho ”. De todas formas, no aclaró si efectivamente se encuentra en México o se quedó en la Argentina.

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores de El Run Run del Espectáculo, por Crónica, dieron a conocer el comunicado del ex delantero: “La información que está circulando en los medios, promovida por mi ex mujer, Mariana Nannis, es totalmente falsa. No he tenido vínculo alguno con los espurios negocios que pretende atribuirme. Niego categóricamente haber participado en mi vida en algún tipo de maniobra ilícita, y por tal motivo he dado directivas al estudio jurídico Burlando para continuar querellando a la señora Nannis por el mancillamiento de mi buen nombre y honor”.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia en tiempos de amor

“Nuevamente soy presa del ataque injusto producto del odio y rencor de la señora Mariana Nannis. Es mi obligación, como hombre de bien, aclarar a la sociedad que no he tenido ningún tipo de vinculación con negocios espurios que pretenden atribuirme. Dicha circunstancia ha sido probada y ratificada por la Justicia en sus diferente resoluciones cuando se ha expedido respecto de esta alocada carrera en el camino de la irrealidad e injusticia que ha protagonizado ”, manifestó Caniggia.

En ese sentido, aseguró que todas las denuncias que le realizó su ex esposa no tiene otro objetivo más que “arruinar” su imagen y “alimentar la sed de venganza” de la mediática.

“Agradezco la comprensión ante la gravedad de lo sufrido en estas circunstancias. No puede quedar impune. Mi buen nombre está siendo una y otra vez mancillado sin ningún tipo de derechos y por eso mis letrados están a la orden del día para iniciar las acciones legales pertinentes”, concluye el comunicado firmado por Caniggia.

Axel Caniggia está enojado con su madre, Mariana Nannis (Foto: Instagram)

El escándalo legal se suma también el personal en el clan Caniggia, ya que Axel, que a diferencia de los mellizos Alex y Charlotte tiene una vida alejada de los medios, le dedicó un duro mensaje a su madre, Mariana Nannis. “Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debés estar presente en su vida, que lástima que no lo estás… M”, se limitó a escribir el artista en su cuenta en Instagram.

Un episodio de salud hizo que el joven dejara salir su descontento con su madre. Al parecer, la relación entre ellos es nula. Desde que se vinieron a vivir a la Argentina, no solo se separaron físicamente (él vive en Marbella, España) sino que hasta cortaron el diálogo. Fuentes cercanas aseguran que en un momento Axel se preocupaba por hablar con sus hermanos y su madre, pero al no recibir el mismo gesto del otro lado, lo dejó de hacer.

